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दिन में दो बार इंसुलिन, कोमा का डर... योग से बदल गई जिंदगी, योगाचार्य वीएल रेगो की प्रेरक कहानी

मंगलुरु (कर्नाटक): एक बच्चा जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हयात (जीवन) ज्यादा दिन नहीं है. उसे चार साल की उम्र से दौरे (मिर्गी) पड़ने लगे, जवानी में ही उसकी एक किडनी चली गई. एक बार ब्लड शुगर लेवल 580 तक पहुंच गया. दिन में दो बार इंसुलिन, कोमा का डर, घर की परेशानियां... अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता, तो उसकी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाती. लेकिन यह व्यक्ति, जिसने योग को जिंदगी का तरीका चुना, 80 साल की उम्र में भी जोश के साथ जी रहा है.

इसके अलावा, उन्होंने जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इटली और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में योग की ट्रेनिंग देकर हजारों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता दिखाया है. मंगलुरु के योग गुरु वी.एल. रेगो की जीवन कहानी एक अनोखी कहानी है जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग की ताकत का बखान करती है.

बचपन में शुरू हुई जिंदगी की लड़ाई: पांच बच्चों में सबसे छोटे, रेगो को जन्म से ही स्वास्थ्य समस्याएं थीं. डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि रेगो के ज्यादा जीने की उम्मीद बहुत कम है. चार साल की उम्र में उन्हें मिर्गी होने लगी. चाहे स्कूल में हों या सड़क पर, उन्हें दौरे पड़ते थे. यह बीमारी लगभग 16 साल की उम्र तक रही. लेकिन उनकी जिंदगी में इससे भी बड़ी मुश्किलें आईं.

योगाचार्य वीएल रेगो (ETV Bharat)

22 साल की उम्र में एक किडनी चली गई: जवानी में ही उनके पूरे शरीर में सूजन आने लगी. शुरू में उनके परिवार को इसकी गंभीरता समझ नहीं आई. बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि उनकी एक किडनी पूरी तरह खराब हो गई थी. सर्जरी करके किडनी निकाल दी गई. उस दिन से लेकर आज तक, वह पांच दशकों से ज्यादा समय से एक किडनी के साथ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.

580 शुगर, इंसुलिन, कोमा का डर: 1974 में एक और झटका लगा. उनका ब्लड शुगर लेवल 580 हो गया. उस समय आज की तरह कोई एडवांस इलाज नहीं था. उन्हें दिन में दो बार इंसुलिन की बड़ी डोज लेनी पड़ती थी. कभी-कभी तो वे कोमा में भी चले जाते थे. डॉक्टरों ने कहा था कि इंसुलिन ही जिंदगी है. लेकिन उसी समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु ने टेलीविजन पर डायबिटीज को कंट्रोल करने में योग की भूमिका के बारे में बात की, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था.

दिल्ली में योग ट्रेनिंग से बदल गई जिंदगी: वी.एल. रेगो दिल्ली में सेंट्रल योग रिसर्च इंस्टिट्यूट गए और 15 दिन की योग ट्रेनिंग ली. वहां से लौटने के बाद, उन्होंने लगातार योग अभ्यास करना शुरू कर दिया. एक महीने के अंदर, उनकी सेहत इतनी बदल गई कि वे इंसुलिन और गोलियों पर रहने लगे. उस अनुभव ने उनके जीवन जीने के तरीके को बदल दिया.

पारिवारिक जीवन में भी परेशानी: स्वास्थ्य समस्याओं का असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा. उनकी पत्नी का दो बार गर्भपात हो गया. तीसरी प्रेग्नेंसी के दौरान, वे सुरक्षित माहौल के लिए मंगलुरु चले आए. बाद में, उनके घर बेटी का जन्म हुआ. उनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी.