दिन में दो बार इंसुलिन, कोमा का डर... योग से बदल गई जिंदगी, योगाचार्य वीएल रेगो की प्रेरक कहानी
मंगलुरु के योग गुरु वीएल रेगो 80 साल की उम्र में जोश के साथ जी रहे हैं, जबकि उन्हें जन्म से ही स्वास्थ्य समस्याएं थीं.
Published : June 21, 2026 at 3:43 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक): एक बच्चा जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हयात (जीवन) ज्यादा दिन नहीं है. उसे चार साल की उम्र से दौरे (मिर्गी) पड़ने लगे, जवानी में ही उसकी एक किडनी चली गई. एक बार ब्लड शुगर लेवल 580 तक पहुंच गया. दिन में दो बार इंसुलिन, कोमा का डर, घर की परेशानियां... अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता, तो उसकी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाती. लेकिन यह व्यक्ति, जिसने योग को जिंदगी का तरीका चुना, 80 साल की उम्र में भी जोश के साथ जी रहा है.
इसके अलावा, उन्होंने जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इटली और स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में योग की ट्रेनिंग देकर हजारों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता दिखाया है. मंगलुरु के योग गुरु वी.एल. रेगो की जीवन कहानी एक अनोखी कहानी है जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग की ताकत का बखान करती है.
बचपन में शुरू हुई जिंदगी की लड़ाई: पांच बच्चों में सबसे छोटे, रेगो को जन्म से ही स्वास्थ्य समस्याएं थीं. डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि रेगो के ज्यादा जीने की उम्मीद बहुत कम है. चार साल की उम्र में उन्हें मिर्गी होने लगी. चाहे स्कूल में हों या सड़क पर, उन्हें दौरे पड़ते थे. यह बीमारी लगभग 16 साल की उम्र तक रही. लेकिन उनकी जिंदगी में इससे भी बड़ी मुश्किलें आईं.
22 साल की उम्र में एक किडनी चली गई: जवानी में ही उनके पूरे शरीर में सूजन आने लगी. शुरू में उनके परिवार को इसकी गंभीरता समझ नहीं आई. बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि उनकी एक किडनी पूरी तरह खराब हो गई थी. सर्जरी करके किडनी निकाल दी गई. उस दिन से लेकर आज तक, वह पांच दशकों से ज्यादा समय से एक किडनी के साथ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.
580 शुगर, इंसुलिन, कोमा का डर: 1974 में एक और झटका लगा. उनका ब्लड शुगर लेवल 580 हो गया. उस समय आज की तरह कोई एडवांस इलाज नहीं था. उन्हें दिन में दो बार इंसुलिन की बड़ी डोज लेनी पड़ती थी. कभी-कभी तो वे कोमा में भी चले जाते थे. डॉक्टरों ने कहा था कि इंसुलिन ही जिंदगी है. लेकिन उसी समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु ने टेलीविजन पर डायबिटीज को कंट्रोल करने में योग की भूमिका के बारे में बात की, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था.
दिल्ली में योग ट्रेनिंग से बदल गई जिंदगी: वी.एल. रेगो दिल्ली में सेंट्रल योग रिसर्च इंस्टिट्यूट गए और 15 दिन की योग ट्रेनिंग ली. वहां से लौटने के बाद, उन्होंने लगातार योग अभ्यास करना शुरू कर दिया. एक महीने के अंदर, उनकी सेहत इतनी बदल गई कि वे इंसुलिन और गोलियों पर रहने लगे. उस अनुभव ने उनके जीवन जीने के तरीके को बदल दिया.
पारिवारिक जीवन में भी परेशानी: स्वास्थ्य समस्याओं का असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा. उनकी पत्नी का दो बार गर्भपात हो गया. तीसरी प्रेग्नेंसी के दौरान, वे सुरक्षित माहौल के लिए मंगलुरु चले आए. बाद में, उनके घर बेटी का जन्म हुआ. उनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी.
हिमालय की ओर कदम: योग के बारे में और जानने की इच्छा उन्हें 1982 में हिमालय में शिवानंद आश्रम ले गई. वहां उन्होंने योग का गहन अध्ययन किया. बाद में, उन्होंने विवेकानंद सेंटर में योग का वैज्ञानिक अध्ययन, रिसर्च और मेडिकल बेसिस की ट्रेनिंग ली. वहीं उन्हें यकीन हुआ कि योग सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इलाज का एक निःशुल्क तरीका है.
अमेरिका में योग फिल्म: 1986 में, वे अमेरिका गए और योग और तनाव प्रबंधन (stress management) पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रोडक्शन में हिस्सा लिया. उन्होंने योग थेरेपी के जरिये तनाव को नियंत्रित करने का संदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया.
जर्मनी से शुरू हुआ दुनिया का सफर: मंगलुरु में होने वाली योग क्लास के बारे में जानने के बाद, उन्हें जर्मनी के बैम्बर्ग शहर से पहला न्योता मिला. वहां, उन्होंने ईसाई पादरियों और बिशपों को योग की ट्रेनिंग दी. बिना किसी धार्मिक प्रचार के योग को स्वास्थ्य के साइंस के तौर पर पेश करने के उनके काम की वहां के लोगों ने तारीफ की. वहां से शुरू हुआ उनका सफर जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों तक फैला. उन्होंने विदेश में करीब 500 लोगों को योग की ट्रेनिंग दी है. अकेले मंगलुरु में, उन्होंने 400 से ज्यादा बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं.
जर्मनी से 28 लाख रुपये की मदद: रेगो की सेवा से प्रभावित होकर, जर्मन धार्मिक नेताओं ने उन्हें छह महीने के लिए जर्मनी में रहने और गिरजाघरों में योग सिखाने के लिए बुलाया. लेकिन उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर विदेश में रहने से मना कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने अपील की, "मंगलुरु में एक योग सेंटर बनाने में मेरी मदद करें". 1991 में, जर्मनी ने लगभग 28 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी. उस मदद से, मंगलुरु के रानीपुरा में एक योग सेंटर बनाया गया. आज, यह एक बड़ा योग संस्थान बन गया है जो हजारों लोगों को सेहत का रास्ता दिखाता है.
अवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागे: जिंदगी में उन्हें कई सम्मान और अवॉर्ड्स मिले. लेकिन उन्होंने कभी अवॉर्ड्स या प्रसिद्धि पाने के पीछे नहीं भागा. वह कहते हैं कि सेवा ही उनका लक्ष्य है. "योग ने मुझे बचाया", जब वे अपनी जिंदगी को याद करते हैं तो आज भी भावुक हो जाते हैं.
रेगो कहते हैं, "मुझे चार साल की उम्र से एक बीमारी थी. मैं एक किडनी के सहारे जी रहा हूं. मुझे डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोमा जैसी बीमारियां हुई हैं. आज मैं 80 साल का हूं. योग ने ही इस जिंदगी को स्वस्थ बनाया."
रेगो की जिंदगी बहुत कुछ कहती है. योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, सही मार्गदर्शन और लगातार प्रैक्टिस से यह स्वस्थ जीवनशैली के लिए एक मजबूत नींव बन सकता है. विश्व योग दिवस के अवसर पर, वी.एल. रेगो की पूरी जिंदगी हजारों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है.
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