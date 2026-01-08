ETV Bharat / bharat

मंगलुरु के रिसर्चर्स ने मछली की स्किन को इको-फ्रेंडली लेदर में बदला

हाल के सालों में मछली के अच्छे प्रोडक्शन के साथ, दक्षिण कन्नड़ ज़िला अपनी मछली पकड़ने की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है. ( IANS )

मंगलुरु (कर्नाटक): मछली को अब सिर्फ खाने की चीज नहीं माना जाता, क्योंकि मंगलुरु फिशरीज कॉलेज के रिसर्चर्स ने दिखाया है कि मछली का कचरा, खासकर मछली की खाल, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है, उसकी भी काफी कीमत होती है.

कॉलेज की एक खास स्टडी ने मछली की स्किन से हाई-क्वालिटी लेदर बनाने का एक तरीका सफलतापूर्वक डेवलप किया है, जिससे पता चलता है कि कई तरह की मछलियों की स्किन को टिकाऊ, मूल्यवर्धित चमड़े के उत्पाद में बदला जा सकता है. इससे टिकाऊ इंडस्ट्री और आय के श्रोत के लिए नए मौके खुलते हैं.

इस रिसर्च का कॉलेज में फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और हेड बी मंजा नाइक ने नेतृत्व किया. आठ रिसर्चर्स की टीम ने लगभग पांच साल तक लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया, और उनकी कोशिशों को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, और रिसर्च पेपर को मशहूर स्प्रिंगर नेचर जर्नल में पब्लिकेशन के लिए मंज़ूरी मिल गई है.

चमड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त

स्टडी के हिस्से के तौर पर, रिसर्चर्स ने लगभग 10 से 15 तरह की मछलियों की स्किन की जांच की. इनमें मालाबार ग्रूपर, कोबिया, कैटफिश, मेलेगु और सिनिक ग्रूपर की खालें चमड़े के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पाई गईं.

ये मछली की खालें काफी मोटी और मजबूत होती हैं, जिससे ये टिकाऊ लेदर और दूसरे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए आइडियल होती हैं. रिसर्चर्स ने देखा कि ये प्रजातियां बड़ी होती हैं, और मांस तो खाया जाता है, लेकिन स्किन को अक्सर वेस्ट समझ लिया जाता है. उनके नतीजों से पता चलता है कि इस फेंकी गई स्किन के कमर्शियल इस्तेमाल की बहुत संभावना है.

पर्यावरण के अनुकूल विकल्प

अभी, लेदर इंडस्ट्री ज़्यादातर गाय, भेड़, ऊंट और मगरमच्छ जैसे जानवरों की खाल पर निर्भर है. इन स्किन की प्रोसेसिंग में क्रोमियम जैसे जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे इंसानी सेहत को गंभीर खतरा होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है.