मंगलुरु के रिसर्चर्स ने मछली की स्किन को इको-फ्रेंडली लेदर में बदला

मंगलुरु फिशरीज कॉलेज की टीम ने पाया कि मालाबार ग्रूपर, कोबिया, कैटफिश, मेलेगु और सिनिक ग्रूपर की खालें इको-फ़्रेंडली लेदर प्रोडक्शन के लिए सही हैं.

With strong fish production in recent years, the Dakshina Kannada district is well known for its fishing industry.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 6:46 PM IST

मंगलुरु (कर्नाटक): मछली को अब सिर्फ खाने की चीज नहीं माना जाता, क्योंकि मंगलुरु फिशरीज कॉलेज के रिसर्चर्स ने दिखाया है कि मछली का कचरा, खासकर मछली की खाल, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है, उसकी भी काफी कीमत होती है.

कॉलेज की एक खास स्टडी ने मछली की स्किन से हाई-क्वालिटी लेदर बनाने का एक तरीका सफलतापूर्वक डेवलप किया है, जिससे पता चलता है कि कई तरह की मछलियों की स्किन को टिकाऊ, मूल्यवर्धित चमड़े के उत्पाद में बदला जा सकता है. इससे टिकाऊ इंडस्ट्री और आय के श्रोत के लिए नए मौके खुलते हैं.

इस रिसर्च का कॉलेज में फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और हेड बी मंजा नाइक ने नेतृत्व किया. आठ रिसर्चर्स की टीम ने लगभग पांच साल तक लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया, और उनकी कोशिशों को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, और रिसर्च पेपर को मशहूर स्प्रिंगर नेचर जर्नल में पब्लिकेशन के लिए मंज़ूरी मिल गई है.

चमड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त
स्टडी के हिस्से के तौर पर, रिसर्चर्स ने लगभग 10 से 15 तरह की मछलियों की स्किन की जांच की. इनमें मालाबार ग्रूपर, कोबिया, कैटफिश, मेलेगु और सिनिक ग्रूपर की खालें चमड़े के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पाई गईं.

ये मछली की खालें काफी मोटी और मजबूत होती हैं, जिससे ये टिकाऊ लेदर और दूसरे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए आइडियल होती हैं. रिसर्चर्स ने देखा कि ये प्रजातियां बड़ी होती हैं, और मांस तो खाया जाता है, लेकिन स्किन को अक्सर वेस्ट समझ लिया जाता है. उनके नतीजों से पता चलता है कि इस फेंकी गई स्किन के कमर्शियल इस्तेमाल की बहुत संभावना है.

पर्यावरण के अनुकूल विकल्प
अभी, लेदर इंडस्ट्री ज़्यादातर गाय, भेड़, ऊंट और मगरमच्छ जैसे जानवरों की खाल पर निर्भर है. इन स्किन की प्रोसेसिंग में क्रोमियम जैसे जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे इंसानी सेहत को गंभीर खतरा होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है.

इसके उलट, नई विकसित की गई फिश स्किन लेदर टेक्नोलॉजी नुकसानदायक केमिकल्स का इस्तेमाल कम करके और कम पानी इस्तेमाल करके पर्यावरण डैमेज को काफी कम करती है, जिससे यह पारंपरिक चमड़ा प्रसंस्करण का ज़्यादा टिकाऊ और इको-फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है.

स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और छोटे उद्योगों को बढ़ावा
हाल के सालों में मछली के अच्छे प्रोडक्शन के साथ, दक्षिण कन्नड़ जिला अपनी मछली पकड़ने की इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है. प्रोसेसिंग यूनिट से निकलने वाली मछली की स्किन के वेस्ट का इस्तेमाल करके, की-चेन, पर्स, बेल्ट और रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं.

इस पहल से छोटे और कॉटेज इंडस्ट्रीज को नई तेजी मिलने, रोज़ी-रोटी के नए मौके बनने और जानवरों के चमड़े पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. इससे उस चीज का भी मूल्य बढ़ेगा जिसे पहले कचरा माना जाता था.

रिसर्च के महत्व के बारे में बताते हुए, नाइक ने कहा कि लगभग 35 से 40 प्रतिशत मछली बेकार हो जाती है. अगर इसे ठीक से प्रोसेस किया जाए, तो इसे कीमती प्रोडक्ट में बदला जा सकता है. उन्होंने कहा, "मछली की स्किन में कोलेजन होता है, यह एक प्रोटीन है जो लेदर प्रोडक्शन में ज़रूरी भूमिका निभाता है. हमने अलग-अलग स्टेज पर मछली की स्किन को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया है और कम लागत पर इसे लेदर में बदला है."

अगर इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाए, तो यह रिसर्च यह पक्का कर सकती है कि मछलियों की वैल्यू सिर्फ़ उनके मीट के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी स्किन के लिए भी हो, जिससे वेस्ट एक फायदेमंद और स्थायी संसाधन बन जाएगा.

संपादक की पसंद

