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पश्चिम एशिया युद्ध के बीच मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा 'अपोलो ओशन' जहाज, 16 हजार टन एलपीजी है लदी

मंगलुरु पोर्ट पर एलपीजी लदी शिप. ( ETV Bharat )