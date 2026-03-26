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पश्चिम एशिया युद्ध के बीच मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा 'अपोलो ओशन' जहाज, 16 हजार टन एलपीजी है लदी

पोर्ट अधिकारियों ने बताया कि जहाज से गैस उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अनुमान है कि लगभग दो दिन का समय लगेगा.

Mangaluru Port
मंगलुरु पोर्ट पर एलपीजी लदी शिप. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 10:31 PM IST

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मंगलुरु: पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी युद्ध और तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. कर्नाटक के न्यू मंगलुरु पोर्ट (NMP) पर कच्चे तेल और एलपीजी (LPG) ले जाने वाले जहाजों का आगमन लगातार जारी है. इसी क्रम में, 'अपोलो ओशन' नामक एक बड़ा एलपीजी कार्गो जहाज गुरुवार शाम करीब 4 बजे सुरक्षित रूप से मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा.

16,000 मीट्रिक टन एलपीजी का स्टॉक

मंगलुरु पहुंचे 'अपोलो ओशन' जहाज में कुल 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है. पोर्ट अधिकारियों ने बताया कि जहाज से गैस उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह काम विभिन्न चरणों में पूरा किया जा रहा है. अनुमान है कि पूरी गैस उतारने में लगभग दो दिन का समय लगेगा. दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज सबसे पहले गुजरात के बंदरगाह पर रुका था, जहां एलपीजी का आधा हिस्सा उतारने के बाद शेष खेप लेकर यह मंगलुरु पहुंचा है.

आने वाले दिनों में और जहाज पहुंचेंगे

ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल (Crude Oil) से लदे दो और बड़े जहाजों के मंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि, सुरक्षा कारणों और परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं के चलते संबंधित अधिकारियों ने अभी उनके आगमन की सटीक तारीखों की घोषणा नहीं की है. बंदरगाह पर इस निरंतर आवाजाही से स्थानीय उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि युद्ध के साये में भी देश के पास पर्याप्त ईंधन स्टॉक बना हुआ है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान युद्ध का संकट

वर्तमान में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में चिंता पैदा कर दी है. विशेष रूप से 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' (Hormuz Strait) को लेकर डर बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल और एलपीजी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है. ईरान की भौगोलिक स्थिति इस मार्ग पर नियंत्रण की क्षमता रखती है, जिससे युद्ध की स्थिति में आपूर्ति ठप होने का खतरा रहता है.

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