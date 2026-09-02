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SIR में लापरवाही: मंगलुरु के व्यक्ति को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' दिखाया गया, BLO को नोटिस जारी

डोनाल्ड जोसेफ रेगो ( ETV Bharat )

मंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की गंभीर लापरवाही सामने आई है. मंगलुरु के बेजई के रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' श्रेणी में शामिल किया गया है. बीएलओ की इस गलती से जिस व्यक्ति पर असर पड़ा है, वह हैं डोनाल्ड जोसेफ रेगो (61), जो मंगलुरु सिटी साउथ विधानसभा सीट (203), ब्लॉक नंबर 24 (लूर्डेस हाई स्कूल, बेजई ईस्ट ब्लॉक) के वोटर हैं. डोनाल्ड रेगो, जो बेजई न्यू रोड के जेसविन अपार्टमेंट में रहते हैं, दशकों से इसी पते पर रह रहे हैं और नियमित रूप से वोट देते रहे हैं. लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद हाल ही में पब्लिश हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, क्रम संख्या 48 के आगे वाले कॉलम में 'मृत' लिखा हुआ है. डोनाल्ड रेगो को यह जानकर झटका लगा कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, और वे पिछले कुछ दिनों में चार-पांच बार चुनाव कार्यालय और नगर निगम के चक्कर लगा चुके हैं. डोनाल्ड रेगो का क्या कहना है

डोनाल्ड रेगो ने मीडिया से इस बारे में बात करते हुए कहा, "मैं मंगलुरु में पैदा हुआ और वहीं पला-बढ़ा हूं. मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी बूथ पर वोट दिया था. भले ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ, भले ही मैं अभी जिंदा हूं, उन्होंने मेरे नाम के आगे 'मृत' लिख दिया है. BLO मुझसे दोबारा फॉर्म-6 भरने के लिए कह रहा है."