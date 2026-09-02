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SIR में लापरवाही: मंगलुरु के व्यक्ति को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' दिखाया गया, BLO को नोटिस जारी

मंगलुरु के डोनाल्ड रेगो को यह जानकर झटका लगा कि उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' घोषित कर दिया गया है.

Mangaluru man mistakenly marked as dead in draft electoral roll published after SIR in Karnataka
डोनाल्ड जोसेफ रेगो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
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मंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की गंभीर लापरवाही सामने आई है. मंगलुरु के बेजई के रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' श्रेणी में शामिल किया गया है.

बीएलओ की इस गलती से जिस व्यक्ति पर असर पड़ा है, वह हैं डोनाल्ड जोसेफ रेगो (61), जो मंगलुरु सिटी साउथ विधानसभा सीट (203), ब्लॉक नंबर 24 (लूर्डेस हाई स्कूल, बेजई ईस्ट ब्लॉक) के वोटर हैं. डोनाल्ड रेगो, जो बेजई न्यू रोड के जेसविन अपार्टमेंट में रहते हैं, दशकों से इसी पते पर रह रहे हैं और नियमित रूप से वोट देते रहे हैं. लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद हाल ही में पब्लिश हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, क्रम संख्या 48 के आगे वाले कॉलम में 'मृत' लिखा हुआ है.

डोनाल्ड रेगो को यह जानकर झटका लगा कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, और वे पिछले कुछ दिनों में चार-पांच बार चुनाव कार्यालय और नगर निगम के चक्कर लगा चुके हैं.

डोनाल्ड रेगो का क्या कहना है
डोनाल्ड रेगो ने मीडिया से इस बारे में बात करते हुए कहा, "मैं मंगलुरु में पैदा हुआ और वहीं पला-बढ़ा हूं. मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी बूथ पर वोट दिया था. भले ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ, भले ही मैं अभी जिंदा हूं, उन्होंने मेरे नाम के आगे 'मृत' लिख दिया है. BLO मुझसे दोबारा फॉर्म-6 भरने के लिए कह रहा है."

उन्होंने मांग की, "मेरा नाम जिंदा लोगों की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए और मेरा नाम तुरंत मृत सूची से हटाया जाए."

संबंधित BLO को कारण बताओ नोटिस जारी
इस लापरवाही के बारे में 'ईटीवी भारत' के सवालों का जवाब देते हुए, दक्षिण कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर (DC) डॉ. एच.वी. दर्शन ने कहा, "जिला प्रशासन ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. डोनाल्ड रेगो का नाम गलती से मृत सूची में तब जुड़ गया था, जब उनके पिता का निधन हो गया था. डेथ सर्टिफिकेट को ठीक से चेक किए बिना अपलोड करना अधिकारियों की तरफ से ड्यूटी में साफ लापरवाही है."

पात्र मतदाताओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगी: DC
डीसी ने कहा, "जिले में इस तरह की यह पहली चूक है. संबंधित बूथ के BLO को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनसे डिटेल्ड रिपोर्ट ली जा रही है. नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. डोनाल्ड रेगो से फॉर्म-6 पहले ही मिल चुका है और मैंने खुद इसे चेक किया है. आपत्तियों और दावे की प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम मतदाता सूची पब्लिश होने तक उनका नाम वोटर लिस्ट में ठीक कर दिया जाएगा. पात्र मतदाताओं के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी."

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, नाम जुड़वाने के लिए कैसे करें अप्लाई

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