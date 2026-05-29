60 साल की उम्र में जोश हाई! शरत अपनी दमदार Royal Enfield से अकेले 38 देशों की यात्रा करेंगे, ईरान भी जाएंगे
मंगलुरु के उद्यमी 60 साल की उम्र में 38 देशों में अकेले बाइक से यात्रा करेंगे. वह भी रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 के साथ.
Published : May 29, 2026 at 5:25 PM IST
मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में 60 साल के उद्यमी शरत कुमार एकुर 38 देशों की यात्रा अपनी दमदार बाइक रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 से करने की तैयारी कर रहे हैं. 31 मई से शुरू होने वाले इस सफर को वह अकेले ही बाइक चलाकर पूरा करेंगे.
वैसे देखा जाए तो कई लोगों के लिए, 60 साल का होना एक ऐसा पड़ाव माना जाता है जहां ज़िंदगी का ज्यादातर सफर पहले ही पूरा हो चुका होता है. लेकिन मंगलुरु के उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) और मोटरसाइकिल के शौकीन शरत कुमार एकुर के लिए, यह एक नए सपने की शुरुआत है.
अपने 60वें साल का जश्न मनाने के लिए शरत एक जबरदस्त ग्लोबल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की तैयारी कर रहे हैं जो उन्हें उनकी Royal Enfield Super Meteor 650 पर 38 देशों में ले जाएगा. यह सफर 31 मई को मंगलुरु में सेंट एलॉयसियस चैपल के पास से शुरू होने वाला है और इसके लगभग पांच से छह महीने तक चलने की उम्मीद है. एक्सपीडिशन के दौरान, उनका प्लान पूरी तरह से अपनी मोटरसाइकिल पर 35,000 से 45,000 किलोमीटर के बीच का सफर तय करने का है.
यह शरत का पहला इंटरनेशनल बाइकिंग एडवेंचर नहीं होगा. लगभग एक साल पहले, उन्होंने ओमान, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब समेत छह गल्फ देशों का मोटरसाइकिल टूर सफलतापूर्वक पूरा किया था. शरत का कहना है कि, वह टूर बहुत सफल रहा और इससे उन्हें इस बड़े सफर की प्लानिंग करने का आत्मविश्वास मिला.
उनका अगला सफर कहीं ज्यादा बड़ा है. मंगलुरु से शुरू करके, वह बेंगलुरु, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए नेपाल में प्रवेश करेंगे. वहां से, वह तिब्बत और चीन से होते हुए मध्य एशिया जाएंगे. आखिर में कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को पार करते हुए रूस पहुंचेंगे. रूस में कुछ दिन बिताने के बाद, शरत 22 जुलाई को लातविया के रास्ते यूरोप में प्रवेश करने का प्लान बना रहे हैं.
उनका प्लान पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, हंगरी और बेल्जियम समेत 29 यूरोपियन देशों में ट्रैवल करने का है. उनके मुताबिक, अकेले यूरोप लेग में दो महीने से ज्यादा लग सकते हैं.
यूरोपियन टूर के बाद, वह फिर से तुर्की में एंटर करेंगे और इराक और ईरान की ओर बढ़ेंगे. वापसी का रूट फिर से तुर्की से गुजरेगा, फिर कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दुबई और आखिर में ओमान जाएंगे, जहां उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी. ओमान से, मोटरसाइकिल वापस इंडिया भेज दी जाएगी जबकि शरत फ्लाइट से लौटेंगे.
शरत ने कहा कि इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा चीन में घुसना है. ज्यादातर देश कार्नेट डॉक्यूमेंटेशन के साथ भारतीय मोटरसाइकिलों को इजाजत देते हैं, लेकिन चीन पूरी तरह से अलग सिस्टम अपनाता है. इंडियन-रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का सीधे वहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. राइडर्स को टेम्पररी लोकल नंबर प्लेट, एक चीनी ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा और सरकार से मंजूर टूर गाइड के साथ सफर करना होगा.
उन्होंने बताया, "चीन में, आपको बिना ऑथराइज़्ड टूर गाइड के वीजा भी नहीं मिल सकता. उनके नियम बहुत सख़्त हैं." इस लंबे सफर के लिए, शरत ने काफ़ी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं. उन्होंने कई देशों के वीजा, एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ी के सभी जरूरी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज हासिल कर लिए हैं. उन्होंने विदेश में खर्चों को मैनेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की भी व्यवस्था की है.
पूरे सफर में उनका साथी रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 होगा, वही मोटरसाइकिल जिसने उनके गल्फ टूर के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था. ट्रिप के दौरान किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए, शरत ऑयल फिल्टर, क्लच वायर, ब्रेक वायर, ब्रेक पैड और स्प्रोकेट जैसे जरूरी स्पेयर पार्ट्स साथ रखेंगे. उन्होंने कहा कि ज्यादातर देशों में इंजन ऑयल और रेगुलर सर्विसिंग की सुविधा मौजूद है, जिससे उन्हें यात्रा को आसानी से पूरा करने का भरोसा है.
पूरे एक्सपीडिशन में 15 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच खर्च होने की उम्मीद है. शरत ने कहा कि चीन में जरूरी परमिट, स्थानीय प्रक्रिया और टूर गाइड की जरूरतों की वजह से खर्च काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा, "मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद को एक तोहफा दे रहा हूं. मैं दिखाना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र में भी लोग सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं."
शरत कुमार एकुर की महाद्वीपों में बड़ी राइड इस बात की एक मजबूत याद दिलाती है कि जब जुनून और पक्का इरादा किसी इंसान को आगे बढ़ाता है तो उम्र महज एक नंबर होती है.
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