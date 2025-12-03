ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद कैसे बंगाल जीतेगी BJP? मंगल पांडेय ने बताया एक्शन प्लान

मंगल पांडेय के साथ सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा (सोशल मीडिया X)

पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं मंगल पांडेय: बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री मंगल पांडेय बिहार भाजपा के मजबूत नेताओं में शुमार हैं. मंगल पांडेय को भाजपा की कोर कमेटी में भी जगह मिली हुई है. बिहार भाजपा के लिए मंगल पांडेय संगठन कर्ता के रूप में भी भूमिका निभाने का काम करते हैं, उनकी संगठनिक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने बिहार के बाहर भी जिम्मेदारी थी. वर्तमान में मंगल पांडेय पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं.

ममता के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी: दक्षिण बंगाल और मध्य बंगाल को लेकर भी बंगाल प्रभारी मंगल पांडेय ने बड़ा दावा किया है. मंगल पांडेय ने कहा कि हम उत्तरी बंगाल में पहले से मजबूत थे और वहां भी हमें अधिक सीट मिलने जा रही है. इसके अलावा हम दक्षिण बंगाल के साथ-साथ मध्य बंगाल में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं. बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक दोनों इलाके से जीतकर आने वाले हैं. हम ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी कर चुके हैं.

'बिहार की तरह बंगाल में भी मिलेगी प्रचंड जीत': पिछले विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें 78 सीटें मिली थी. मेरे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि वोटों का अंतर मात्र 4% का था. इस बार स्थिति बदल चुकी है और यह अंतर भाजपा के पक्ष में आ चुका है. पश्चिम बंगाल में हमें इतनी सीटें मिलने जा रही है, जितनी कि आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी.

"ममता सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है. युवा पलायन करने को मजबूर हैं. राज्य के अंदर विधि व्यवस्था पूरे तौर पर चौपट है. पश्चिम बंगाल के अधिकारी और पदाधिकारी टीएमसी के कार्यकर्ता के तरह काम कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वही हाल होगा जो बिहार में महागठबंधन का हुआ हैं." - मंगल पांडेय, बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी

घुसपैठ बनेगा बड़ा हथियार: पश्चिम बंगाल में गंगा का पानी पहुंचाने के सवाल पर बंगाल प्रभारी मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार में हुई जीत के बाद गंगा का पानी पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है. पश्चिम बंगाल की जनता नया बंगाल बनाने के लिए आतुर है. ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है. सरकार घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह असफल साबित हुई है. कुल मिलाकर बीजेपी घुसपैठ को चुनाव में बड़ा हथियार बना सकती है.

पटना: बिहार चुनाव को फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर है. पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कंधों पर दी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में मंगल पांडेय ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी की रणनीति बतायी है.

पश्चिम बंगाल जाएंगे बिहार BJP के कार्यकर्ता: 2026 मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा का पानी बिहार से होकर ही बंगाल जाता है. संकेत साफ है कि बिहार को जीतने के बाद भाजपा अब बंगाल जीतने की तैयारी में है.

बंगाल सत्ता में बिहार बीजेपी की भूमिका अहम होने वाली है. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बंगाल में लगाए जाते हैं,भाजपा कार्यकर्ता मंगल पांडेय के नेतृत्व में जल्द ही बंगाल कूच करने वाले हैं.

पीएम मोदी के साथ मंगल पांडेय (सोशल मीडिया X)

दो राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं मंगल पांडेय: मंगल पांडेय को पार्टी में 2013 में बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और वह 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे. 2012 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया. साल 2017 में केंद्रीय नेतृत्व में मंगल पांडेय को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया और मंगल पांडेय के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी. हिमाचल में सफलता मिलने के बाद 9 सितंबर 2022 को मंगल पांडेय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया.

पहली बार विधानसभा चुनाव जीते मंगल पांडेय: मंगल पांडेय को भारतीय जनता पार्टी ने तीन बार विधान परिषद भेजने का काम किया लेकिन 2025 के चुनाव में मंगल पांडेय को पार्टी ने सिवान से चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया. सिवान मंगल पांडेय का गृह जिला है और इस बार मंगल पांडेय सिवान से ही विधानसभा चुनाव लड़े. मंगल पांडेय को सिवान विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई और चुनाव जीतकर मंगल पांडेय ने पार्टी के अंदर अपनी उपयोगिता साबित की है.

नीतीश कुमार के साथ मंगल पांडेय की तस्वीर (सोशल मीडिया X)

महागठबंधन के मजबूत किले पर फहराया तिरंगा: सिवान में मिली जीत पर मंगल पांडेय ने कहा कि सिवान की जीत वहां की जनता की जीत है. सिवान की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा जताया. हमने जो बिहार में विकास का कार्य किया है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है. आपको बता दें कि सिवान विधानसभा सीट महागठबंधन का मजबूत किला माना जाता था और वहां मंगल पांडेय 9000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं.

बूथ लेवल कमिटी का गठन हुआ पूरा: बिहार में एनडीए को बूथ लेवल मैनेजमेंट के चलते और अप्रत्याशित जीत मिली है. पश्चिम बंगाल में भी बूथ लेवल मैनेजमेंट अहम भूमिका निभाने वाली है, सवाल के जवाब में मंगल पांडेय ने कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं. पिछले कई महीनो से कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर बूथ लेवल कमेटी को मजबूत कर रहे हैं और इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा.

मंगल पांडेय (सोशल मीडिया X)

SIR को लेकर ममता को मिलेगी नाकामयाबी: एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार आंदोलन कर रहीं हैं. ममता बनर्जी के आंदोलन पर मंगल पांडेय ने कहा कि यहां (बिहार) भी दो युवराज आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने यात्रा भी निकाली थी. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे थे और उन्हें गुमराह कर सत्ता पाने की जुगत में लगे थे.

"उन्होंने (राहुल-तेजस्वी) लगातार गलत आंकड़े दिए. बिहार में एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया गया था. पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी सफल होने वाली नहीं हैं. वहां के लोग विकास के लिए मतदान करने वाले हैं."- मंगल पांडेय, बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी

पीएम मोदी के साथ मंगल पांडेय (सोशल मीडिया X)

मातृशक्ति के बदौलत बनेगी भाजपा की सरकार: मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की चिंता करते हैं और महिला सशक्तिकरण के बदौलत हम पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं. ममता बनर्जी को एहसास हो चुका है कि वह चुनाव हारने वाली है, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रही हैं. हम मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान और विकास को सबसे ऊपर रखेंगे. मातृशक्ति के बदौलत पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी.

ये भी पढ़ें

'स्वास्थ्य विभाग में 4 महीने में 32 हजार पदों पर होगी बहाली', मंगल पांडेय ने पदभार लेते ही किया ऐलान

प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप