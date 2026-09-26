मंडला में गणेश पंडाल में सो रहे लोगों पर गिरा बिजली का तार, करंट लगने से 4 की मौत
मंडला के हीरापुर में गणेश मंच पर करंट फैलने से 4 लोगों की मौत, गणेश विसर्जन कर लौटे थे युवक. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 11:29 AM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में दर्दनाक हादसा हो गया. नैनपुर के ग्राम हीरापुर में गणेश मंच पर सो रहे लोगों के ऊपर अचानक बिजली का तार टूटकर गिर गया. करंट की चपेट में आने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे की है. हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
विसर्जन के बाद गणेश मंच पर सो रहे थे लोग
गणेश मंच में करीब 8 लोग सो रहे थे तभी बिजली के खंभे में लगे टीसी और बिजली मीटर के पास से तार टूटकर सीधे मंच पर गिर गया. तार के संपर्क में आते ही मंच में करंट फैल गया और सो रहे लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. दो घायलों का इलाज जारी है, जबकि एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है. एक व्यक्ति को मामूली चोट बताई जा रही है.
मृतकों में जेनु भावरे, रवि झारिया, वीरेंद्र भावरे और कृष्णा भावरे शामिल हैं. वहीं प्रियांश भावरे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. मौषम भावरे और संदीप झारिया नैनपुर अस्पताल में भर्ती हैं. अब सवाल ये है कि, बिजली का तार टूटकर गणेश मंच तक कैसे पहुंचा और बिजली व्यवस्था में लापरवाही कहां हुई. फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है.
- धार में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बागेड़ी डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत
- जबलपुर में गणेश पंडाल में महाआरती के दौरान फैला करंट, होनहार स्टूडेंट की मौत
- नीमच में करंट लगने से हेल्पर की मौत, पत्नी 7 माह की गर्भवती, परिजनों ने हाई-वे किया जाम
करंट लगने से 4 लोगों की मौत
SDOP मनीष राज ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि, ''युवक गणेश मूर्ति विसर्जन कर वापस पंडाल में आकर सो रहे थे. हवा पानी के कारण बिजली का तार टूट कर पांडाल के खंभे से चिपक गया. जिसके कारण पूरे पंडाल में करंट फेल गया. जिसके चपेट में आने से 4 युवक की मौके पर मौत हो गई. वहीं, 2 युवक घायल हुए हैं. हमने स्थिति को संभाल लिया है.''