ETV Bharat / bharat

मीर बख्श को 10 अरब का मुआवजा या 110 बीघा जमीन देगी हिमाचल सरकार?, SC से रिव्यू पिटीशन खारिज होने पर अब क्या होगा?

नेरचौक मेडिकल कॉलेज भूमि विवाद में मीर बख्श को मिली बड़ी जीत ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, दिव्यांशु राणा नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व निर्णय के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संजय करोल ने इस याचिका को खारिज करते हुए पूर्व फैसले को बरकरार रखा है. इससे अब राज्य सरकार पर मीर बख्श को उनके अधिकार के अनुसार 110 बीघा भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी और अधिक स्पष्ट हो गई है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़ा बहुचर्चित भूमि विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब 765 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस मेडिकल कॉलेज की जमीन के मालिकाना हक को लेकर वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई में मीर बख्श को एक और बड़ी सफलता मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिससे 19 जुलाई 2023 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अंतिम मुहर लग गई है.

यह मामला देशभर में चर्चा का विषय रहा है. मीर बख्श का दावा है, 'नेरचौक और भंगरोटू क्षेत्र में स्थित लगभग 93 बीघा से अधिक भूमि उनके पूर्वजों दीन मोहम्मद और सुल्तान मोहम्मद की थी, जिस पर बाद में मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सरकारी निर्माण किए गए. इसी भूमि के बदले उन्हें मंडी जिले में समान मूल्य और महत्व वाली 110 बीघा जमीन प्रदान की जानी चाहिए'.

क्या है पूरा विवाद?

इस विवाद की जड़ें देश के विभाजन के समय से जुड़ी हैं. आजादी के बाद संबंधित भूमि को ‘इवेक्यूई प्रॉपर्टी’ घोषित कर केंद्र सरकार के स्वामित्व में दर्ज कर दिया गया था. हालांकि, बाद में दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुल्तान मोहम्मद कभी पाकिस्तान नहीं गए थे और वर्ष 1983 तक हिमाचल प्रदेश में ही निवास करते रहे. इसी आधार पर उनके उत्तराधिकारी मीर बख्श ने जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया और अदालतों का दरवाजा खटखटाया.

मीर बख्श ने हाईकोर्ट में दायर की एग्जीक्यूशन अपील (ETV Bharat)

मीर बख्श से पहले उनके पिता सुल्तान मोहम्मद ने भी वर्ष 1957 में इस भूमि को वापस पाने के लिए तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय में अपील दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी. 1983 में उनके निधन के बाद मीर बख्श ने वर्ष 2001 से कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया. लंबी सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2009 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि मीर बख्श को मंडी जिले में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाई जाए. राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली.

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2023 (Supreme Court decision)

19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अब रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाने से राज्य सरकार के लिए कानूनी विकल्प लगभग समाप्त हो चुके हैं. हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मंडी जिला में इतनी बड़ी मात्रा में प्राइम लोकेशन की भूमि उपलब्ध करवाना है. प्रशासन ने कुछ स्थानों की पहचान की है, लेकिन विभिन्न कारणों से मामला अब तक लंबित है.

नेरचौक मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)

हाईकोर्ट में एग्जीक्यूशन अपील दायर

इस बीच मीर बख्श ने बताया, 'उन्होंने जमीन वापस पाने के लिए लगातार न्यायालयों में संघर्ष किया और हर स्तर पर उन्हें सफलता मिली. अब उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एग्जीक्यूशन अपील दायर की है, जो अभी लंबित है. इस अपील पर फैसला आने के बाद सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर आदेशों का पालन करना पड़ सकता है'.

'राज्य सरकार से जल्द लौटाए 110 बीघा भूमि'

मीर बख्श का दावा है कि 110 बीघा भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1100 करोड़ रुपये के आसपास है. वे केवल अपने कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अदालत के अंतिम आदेशों के अनुरूप जल्द ही न्याय मिलेगा. अब सबकी नजरें राज्य सरकार और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, क्योंकि वर्षों पुराने इस ऐतिहासिक भूमि विवाद के अंतिम समाधान का समय नजदीक दिखाई दे रहा है.

मीर बख्श (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: मीर बख्श ने हिमाचल सरकार से दस अरब से अधिक का मांगा है मुआवजा, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, अब आया नया अपडेट

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार ने ऐसा क्या किया कि मीर बख्श ने मांगा 10 अरब का मुआवजा, जानें आज़ादी के पहले से चल रहे मामले की पूरी कहानी

ये भी पढ़ें: 77 वर्षों से 92 बीघा जमीन पर सरकार का कब्जा, मीर बख्श ने मांगा ₹1000 करोड़ मुआवजा, मामले के समाधान के लिए रखी ये शर्त

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सरकार ने निजी जमीन पर बना दिया करोड़ों का अस्पताल, अब मालिक ने मांगा 1000 करोड़ का मुआवजा, जानें पूरा मामला