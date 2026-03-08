कुरुक्षेत्र की मनदीप अरोड़ा ने समाज के लिए पेश की मिसाल, नौकरी छोड़ गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहीं
कुरुक्षेत्र की मनदीप अरोड़ा ने बड़े स्कूल की नौकरी की छोड़कर गरीब बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है.
कुरुक्षेत्रः आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. इस अवसर पर ईटीवी भारत ऐसी महिलाओं से आप लोगों को रूबरू करवा रहा है जो समाज में एक अलग काम करके अपनी पहचान बना रही हैं. ऐसी ही एक महिला कुरुक्षेत्र की मनदीप अरोड़ा है जिन्होंने अपनी आलीशान नौकरी को छोड़कर गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया हुआ है. कुरुक्षेत्र की मनदीप अरोड़ा की ये कहानी वाकई प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण है. एक ऐसे दौर में जहां लोग सुख-सुविधाओं और कॉर्पोरेट करियर की दौड़ में लगे हैं, मनदीप अरोड़ा ने मानवता और शिक्षा को चुनकर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है.
15 सालों से कर रही समाज सेवाः मनदीप अरोड़ा ने बताया कि वे शुरू से ही समाज सेवा में लगी हुई हैं. बीते करीब 15 सालों से वे समाज सेवा कर रही हैं. सबसे बड़ी बात वे गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बना रही हैं. मनदीप अरोड़ा एक अच्छे परिवार से हैं और वे अपने आलीशान घर में गरीब बच्चों को बुलाकर शाम को ट्यूशन पढ़ाती हैं ताकि वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकें.
समर्पण और संघर्ष की यात्रा, करियर का त्यागः समाजसेवी मनदीप अरोड़ा ने बताया कि वे DPS जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में नौकरी कर चुकी है. इतने बड़े स्कूल की नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने स्लम के बच्चों के भविष्य को अपने करियर से ऊपर रखा. वे न केवल अनुभवी हैं, बल्कि शैक्षणिक रूप से भी बहुत सक्षम हैं. दो बार HTET और CTET क्वालीफाई करना उनकी काबिलियत का प्रमाण है. हालांकि उन्होंने इतनी शिक्षा इसलिए ग्रहण की ताकि वे एक अच्छे स्तर की शिक्षा खुद लेकर गरीब बच्चों का भविष्य संवार सके.
फ्लाईओवर से आलीशान घर तक की कहानीः मनदीप अरोड़ा ने बताया कि कई सालों तक फ्लाईओवर के नीचे संघर्ष करने के बाद, आज वे अपने स्वयं के घर को एक विद्या मंदिर बना चुकी हैं. ये दिखाता है कि शिक्षा देने के लिए नीयत बड़ी होनी चाहिए, जगह नहीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सालों तक गरीब बच्चों को फ्लाईओवर के नीचे पढ़ाया है. लेकिन वहां पर जगह कम होने के चलते उनको समस्या होती थी, जिसके बाद उन्होंने अपने आलीशान घर को ही शिक्षा का मंदिर बनाया है.
मिल रहे असाधारण परिणामः उनकी मेहनत केवल बातों तक सीमित नहीं है. इसके नतीजे जमीन पर दिख रहे हैं. एक छात्र आज पोस्ट ऑफिस में कार्यरत होने के साथ-साथ UPSC की तैयारी कर रहा है. एक छात्रा NIFT पंचकूला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा ले रही हैं. ये साबित करता है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले, तो स्लम के बच्चों की प्रतिभा भी आसमान छू सकती है.
डेढ़ सौ से 200 बच्चों को दे चुके शिक्षाः मनदीप अरोड़ा के साथ काम करने वाली समाजसेवी श्रुति ने कहा कि मनदीप अरोड़ा मैडम काफी अच्छा काम कर रही हैं. वे भी उन्हें गरीब बच्चों को पढ़ने में सहयोग करती है. श्रुति खुद एक मास कम्युनिकेशन की विद्यार्थी रही हैं. उन्होंने भी मास्टर डिग्री और B.Ed तक की पढ़ाई की हुई है. वे भी गरीब बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मनदीप अरोड़ा के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रही हैं. उन्होंने कहा कि वे अब तक करीब 200 बच्चों को शिक्षा दे चुकी हैं. वे तीसरी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के बच्चों को यहां पर पढ़ाती हैं. ज्यादातर स्लम एरिया में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं.
खुद से फंड करते हैं अरेंज: श्रुति ने बताया कि बच्चों को वे समय-समय पर स्टेशनरी, जूते, किताबें और यूनिफॉर्म भी देती रहती हैं. इस सबके लिए उनके वालंटियर खुद अपने से फंड अरेंज करते हैं और फिर बच्चों की सहायता करते हैं. इतना ही नहीं जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके ऊपर भी मनदीप अरोड़ा और श्रुति काम कर रही हैं. सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट हुए बच्चों के रिकॉर्ड को लेकर उन बच्चों को एक बार फिर से स्कूल में लाने का काम कर रही हैं.
ट्यूशन से पढ़ाई में काफी मिलती है सहायता: मनदीप अरोड़ा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली छात्रा अनामिका ने बताया कि वे नौवीं कक्षा की छात्रा है और एक गरीब परिवार से आती हैं, जिनके लिए पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है. वे ट्यूशन की तो कभी सोच भी नहीं सकते लेकिन मनदीप अरोड़ा मैडम उन लोगों को ट्यूशन देकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का काम कर रही हैं. वे समय-समय पर उनको शिक्षा के साथ-साथ खेल और योगा भी सिखाती हैं.