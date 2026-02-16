CBSE बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं के लिए पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, अनुपस्थित छात्रों पर लागू होंगे सख्त नियम

CBSE बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं के लिए पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, अनुपस्थित छात्रों पर लागू होंगे सख्त नियम
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन ने यह स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है.
Published : February 16, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है और जो स्टूडेंट पहले चरण में कम से कम तीन विषयों में उपस्थित नहीं होते हैं, उनको अनिवार्य पुनरावृत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा.
बता दें कि सीबीएसई 2026 से कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने जा रहा है. बताया जाता है कि बोर्ड का यह स्पष्टीकरण कुछ अनुरोध मिलने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ कारणों से कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए.
इस बारे में सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ‘‘सभी स्टूडेंट के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है. इसके साथ ही सभी उत्तीर्ण और पात्र स्टूडेंट को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी जाएगी.’’
भारद्वाज ने कहा,‘‘यदि कोई स्टूडेंट पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है, तो उसे दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी. ऐसे स्टूडेंट को ‘‘अनिवार्य पुनरावृत्ति’’ श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकेंगे.’’
उन्होंने कहा कि पहली परीक्षा में कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.
भारद्वाज ने कहा, ‘‘कक्षा 10वीं पास करने के बाद अतिरिक्त विषय की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि किसी भी वजह से कोई स्टूडेंट मुख्य परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो नीति के अनुसार उसे द्वितीय बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस संबंध में सीबीएसई को प्राप्त किसी भी अनुरोध का जवाब नहीं दिया जाएगा."
गौरतलब है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी, जिसमें भारत और विदेश से 46 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे.
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत, बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कई सिफारिशें की गई हैं, जिनमें इन्हें साल में दो बार आयोजित किया जाना शामिल है. इतना ही नहीं एनईपी 2020 में कहा गया है कि बोर्ड और दाखिला परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा जिससे कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने की आवश्यकता समाप्त हो सके.
