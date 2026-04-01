जल संरक्षण को लेकर सख्ती, 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉटों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना
17 मई 2023 की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की राशि तय की गई है. गैर-आवासीय भवनों के लिए यह राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी.
Published : April 1, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और भविष्य में पानी की किल्लत से निपटने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने कमर कस ली है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त निर्देशों के बाद, अब राजधानी में 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी प्लॉटों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है.
एनजीटी के निर्देशों पर नई योजना
डीपीसीसी के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर डॉ. अनवर अली खान के अनुसार, एनजीटी के 4 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस नई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह समिति सुनिश्चित करेगी कि राजधानी के हर बड़े घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे.
जुर्माने की स्पष्ट व्यवस्था
प्रस्तावित नियमों के तहत, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न लगाने या खराब अवस्था में रखने पर दंड का प्रावधान किया गया है. 17 मई 2023 की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की राशि तय की गई है. गैर-आवासीय भवनों के लिए यह राशि 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगी. यदि कोई भवन स्वामी बार-बार नियमों की अनदेखी करता है, तो उसे प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है. 100 से 500 वर्ग मीटर के प्लॉट वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नियम तोड़ते हैं तो उस पर 50,000 तक का जुर्माना लगेगा. 501 से 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 1 लाख तक का अर्थदंड, 2001 से 5000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 2 लाख तक का जुर्माना और 5000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर 5 लाख या उससे अधिक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा.
दिल्ली जल बोर्ड और डीडीए की बढ़ी जिम्मेदारी
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्षा जल संचयन प्रणाली के डिजाइन और तकनीकी दिशा-निर्देशों की जांच दिल्ली जल बोर्ड करेगा. वहीं, डीडीए और एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सोसायटियों और निजी मकानों का निरीक्षण करें. 100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर निर्माण की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नक्शे में शामिल हो.
इस बीच, दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणालियों के रखरखाव को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं. आरटीआई कार्यकर्ता महेश चंद्र सक्सेना ने एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल कर आरोप लगाया है कि कई सोसायटियों में केवल दिखाने के लिए टैंक बनाए गए हैं, जो हकीकत में काम नहीं कर रहे हैं. इन प्रणालियों में जमा होने वाला पानी जमीन के भीतर जाने के बजाय गंदे नालों में बह रहा है. उन्होंने मांग की है कि दिल्ली जल बोर्ड के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन सत्यापन के ओके रिपोर्ट' दी है.
निगरानी और जागरुकता अभियान
नई कार्ययोजना के तहत, जिला अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई जाएंगी जो हर तीन महीने में एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. प्रशासन न केवल जुर्माने पर ध्यान देगा, बल्कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दिल्ली की जनता ने सहयोग नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में राजधानी का भूजल स्तर शून्य तक पहुंच सकता है.
ये भी पढ़ेंः