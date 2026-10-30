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बेजुबानों के लिए अनोखा प्यार: साइकिल यात्रा पर निकला यह शख्स, खुद कर रहा सड़कों पर मरे जानवरों का अंतिम संस्कार

संदेश गुप्ता. ( ETV Bharat )

हैदराबाद : जब इरादे नेक हों और दिल में बेजुबानों के लिए बेपनाह मोहब्बत, तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं तेलंगाना के मंचेरियल जिले के रहने वाले संदेश गुप्ता. संदेश किसी सुख-सुविधा या नाम के लिए नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों की रक्षा, प्रकृति के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए एक बेहद अनोखे और कठिन मिशन पर निकल पड़े हैं.

अपने इस नेक सामाजिक कार्य के लिए वे महीनों से अपने घर-परिवार से दूर हैं और साइकिल के पैडल पर सवार होकर पूरे देश को एक खूबसूरत संदेश दे रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी इस दिल छू लेने वाली यात्रा की पूरी कहानी...