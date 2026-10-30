बेजुबानों के लिए अनोखा प्यार: साइकिल यात्रा पर निकला यह शख्स, खुद कर रहा सड़कों पर मरे जानवरों का अंतिम संस्कार
मंचेरियल के पशु प्रेमी संदेश गुप्ता देश भर में एक अनोखी साइकिल यात्रा पर निकले हैं. पढ़ें यह दिल छू लेने वाली रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 5:45 PM IST
हैदराबाद : जब इरादे नेक हों और दिल में बेजुबानों के लिए बेपनाह मोहब्बत, तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है. कुछ ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं तेलंगाना के मंचेरियल जिले के रहने वाले संदेश गुप्ता. संदेश किसी सुख-सुविधा या नाम के लिए नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों की रक्षा, प्रकृति के संरक्षण और लोगों को जागरूक करने के लिए एक बेहद अनोखे और कठिन मिशन पर निकल पड़े हैं.
अपने इस नेक सामाजिक कार्य के लिए वे महीनों से अपने घर-परिवार से दूर हैं और साइकिल के पैडल पर सवार होकर पूरे देश को एक खूबसूरत संदेश दे रहे हैं. आइए जानते हैं उनकी इस दिल छू लेने वाली यात्रा की पूरी कहानी...
आमतौर पर लोग साइकिल यात्राएं सिर्फ रिकॉर्ड बनाने या पर्यटन के लिए करते हैं, लेकिन संदेश गुप्ता की यह यात्रा सेवा की एक चलती-फिरती मिसाल है. अपनी इस यात्रा के दौरान वे जानवरों के प्रति अनूठा प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं. रास्ते में जहां भी उन्हें लावारिस या भूखे जानवर मिलते हैं, वे रुककर उन्हें खाना खिलाते हैं.
अक्सर सड़कों पर गाड़ियों की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले जानवरों के शव हफ्तों सड़ते रहते हैं. संदेश अपने साथ खुदाई और दफनाने के जरूरी उपकरण लेकर चलते हैं. दुर्घटना में मरने वाले हर बेजुबान को वे खुद गड्ढा खोदकर सम्मानजनक तरीके से दफनाते हैं.
दूसरी साइकिल यात्रा है
भक्ति और सामाजिक सेवा के इस अनोखे संगम में संदेश गुप्ता ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है. यह उनकी इस तरह की दूसरी साइकिल यात्रा है. इससे पहले वे देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अलग-अलग चरणों में कर चुके हैं. लेकिन इस बार उन्होंने एक ही बार में, बिना रुके पूरा सफर तय करने का संकल्प लिया है:
- लक्ष्य: 300 दिनों में कुल 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करना (यह यात्रा 1 साल से अधिक भी खिंच सकती है).
- धार्मिक पड़ाव: इस लंबी यात्रा के दौरान वे देश के 17 शक्तिपीठों और अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे.
- अब तक का सफर: पिछले महीने की 20 तारीख को मंचेरियल जिला मुख्यालय से शुरू हुई यह यात्रा अब तक 2,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, जिसके तहत वे 3 राज्यों के शक्तिपीठों के दर्शन कर चुके हैं.
संस्था के जरिए समाज सेवा और देश भर से मिल रहा प्यार
संदेश गुप्ता कोई आम राहगीर नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक कार्यों के लिए पहचानी जाने वाली संस्था 'फ्रेंड्स एनिमल ट्रस्ट' के संस्थापक भी हैं. वे अपने हर पड़ाव पर लोगों को प्रकृति और जानवरों की रक्षा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं. संदेश बताते हैं कि इस कठिन सफर में उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि हर राज्य में स्थानीय लोग और स्वयंसेवक उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.
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