बर्फबारी नहीं हुई तो कारोबारियों ने ढूंढा नया जुगाड़! जीप से ढोकर टूरिस्ट प्वाइंट्स पर बिछा दी 'सफेद चादर'

कुल्लू/लाहौल: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार अब तक बर्फबारी नहीं हो पाई है, जिसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ता नजर आ रहा है. हर साल सर्दियों में बर्फ देखने के लिए हजारों सैलानी हिमाचल का रुख करते हैं, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. बर्फ देखने की आस लेकर पहुंच रहे सैलानियों को निराश न लौटना पड़े, इसके लिए लाहौल घाटी में पर्यटन कारोबारियों ने एक नया और अनोखा तरीका निकाला है. अब ऊंचे पहाड़ों से जीप में बर्फ ढोकर उसे टूरिस्ट प्वाइंट्स पर बिछा रहे हैं, ताकि सैलानी बर्फ का अनुभव कर सकें.

बर्फ नहीं, फिर भी बर्फ का इंतजाम

लाहौल घाटी के ग्रांफू और शिंकुला दर्रे की ओर इन दिनों सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है. हालांकि, बर्फबारी कम होने के कारण निचले इलाकों में प्राकृतिक रूप से बर्फ नहीं जम पा रही है. ऐसे में कुछ पर्यटन कारोबारी ऊंचाई वाले पहाड़ों से बर्फ को जीप में भरकर ला रहे हैं और अटल टनल के आसपास सुरक्षित और समतल स्थानों पर बिछा रहे हैं. इन जगहों पर सैलानी स्कीइंग, फोटोग्राफी और बर्फ के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. प्रशासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के तहत ही इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है.

गाड़ियों में ढोकर स्नो पॉइंट्स पर बिछाई जा रही बर्फ (Viral Video)

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरे मामले को तब ज्यादा चर्चा मिली, जब एक महिला सैलानी ने इसे 'फेक स्नोफॉल' बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया. वीडियो में महिला कहती नजर आ रही है कि मनाली में बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि जीप में बर्फ लाकर उसे यहां फैलाया जा रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और पर्यटन कारोबारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे.