बर्फबारी नहीं हुई तो कारोबारियों ने ढूंढा नया जुगाड़! जीप से ढोकर टूरिस्ट प्वाइंट्स पर बिछा दी 'सफेद चादर'
जीप से ढोकर टूरिस्ट प्वाइंट्स पर बर्फ बिछाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 4:17 PM IST
कुल्लू/लाहौल: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार अब तक बर्फबारी नहीं हो पाई है, जिसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ता नजर आ रहा है. हर साल सर्दियों में बर्फ देखने के लिए हजारों सैलानी हिमाचल का रुख करते हैं, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. बर्फ देखने की आस लेकर पहुंच रहे सैलानियों को निराश न लौटना पड़े, इसके लिए लाहौल घाटी में पर्यटन कारोबारियों ने एक नया और अनोखा तरीका निकाला है. अब ऊंचे पहाड़ों से जीप में बर्फ ढोकर उसे टूरिस्ट प्वाइंट्स पर बिछा रहे हैं, ताकि सैलानी बर्फ का अनुभव कर सकें.
बर्फ नहीं, फिर भी बर्फ का इंतजाम
लाहौल घाटी के ग्रांफू और शिंकुला दर्रे की ओर इन दिनों सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है. हालांकि, बर्फबारी कम होने के कारण निचले इलाकों में प्राकृतिक रूप से बर्फ नहीं जम पा रही है. ऐसे में कुछ पर्यटन कारोबारी ऊंचाई वाले पहाड़ों से बर्फ को जीप में भरकर ला रहे हैं और अटल टनल के आसपास सुरक्षित और समतल स्थानों पर बिछा रहे हैं. इन जगहों पर सैलानी स्कीइंग, फोटोग्राफी और बर्फ के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. प्रशासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के तहत ही इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस पूरे मामले को तब ज्यादा चर्चा मिली, जब एक महिला सैलानी ने इसे 'फेक स्नोफॉल' बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया. वीडियो में महिला कहती नजर आ रही है कि मनाली में बर्फबारी नहीं हुई है, बल्कि जीप में बर्फ लाकर उसे यहां फैलाया जा रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और पर्यटन कारोबारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे.
पर्यटन कारोबारी बोले- धोखा नहीं, सुविधा है
महिला सैलानी के आरोपों पर स्थानीय पर्यटन कारोबारी राजेश चंद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, "यह किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, बल्कि सैलानियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया इंतजाम है. हर पर्यटक रोहतांग, ग्रांफू या शिंकुला दर्रे तक नहीं जा सकता. न तो सभी के पास फोर-बाय-फोर वाहन होते हैं और न ही हर कोई उसका खर्च उठा सकता है. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों से बर्फ लाकर सुरक्षित जगहों पर रखी जाती है, ताकि पर्यटक बर्फ के बीच फोटो खिंचवा सकें और सर्दियों का मजा ले सकें."
कोकसर के पर्यटन कारोबारी रतन कटोच ने कहा, "इस बार अक्टूबर के बाद क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि तापमान काफी नीचे चला गया है, जिस वजह से नदी-नाले जम रहे हैं और सैलानी इन्हें देखने के लिए लाहौल पहुंच रहे हैं. मनाली से शिंकुला दर्रे की ओर जाने के लिए प्रशासन ने सिर्फ फोर-बाय-फोर वाहनों को ही अनुमति दी है, जिससे सैलानियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है. ऐसे हालात में स्थानीय पर्यटन कारोबारी ऊंचे पहाड़ों से जीप में बर्फ ढोकर ला रहे हैं और छोटे-छोटे मैदान तैयार कर रहे हैं, ताकि सैलानियों की बर्फ में खेलने की इच्छा पूरी हो सके."
'कम से कम बर्फ का अनुभव तो मिल रहा'
उत्तर प्रदेश से आए सैलानी नवीन यादव ने कहा कि वह पहाड़ों पर प्राकृतिक बर्फ देखने की उम्मीद लेकर लाहौल पहुंचे थे, लेकिन बर्फबारी न होने के कारण पहाड़ फिलहाल सूने नजर आ रहे हैं. ऐसे में वह जीप से लाई गई बर्फ से तैयार मैदानों में ही स्कीइंग और अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कम से कम बर्फ का अनुभव तो करा रही है. नवीन यादव को उम्मीद है कि क्रिसमस के आसपास क्षेत्र में बर्फबारी होगी और उन्हें आसमान से गिरती बर्फ देखने का मौका भी मिलेगा.
पर्यटन पर पड़ रहा असर
बर्फबारी न होने से लाहौल और मनाली क्षेत्र का पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है. होटल, टैक्सी चालक और स्थानीय व्यापारी सभी मौसम बदलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. कारोबारियों का कहना है कि जब तक प्राकृतिक बर्फबारी नहीं होती, तब तक ऐसे अस्थायी इंतजामों के जरिए पर्यटन गतिविधियों को जीवित रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर असर न पड़े.
ये भी पढ़ें: बिना बर्फबारी भी खास है शिमला, 100 साल पुरानी आइस स्केटिंग रिंक बनी पर्यटकों की पहली पसंद