ETV Bharat / bharat

पलामू टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, 2023-24 में मिला था 46वां स्थान

पलामूः झारखंड के एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (MEE) हुआ है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रत्येक चार वर्षों में एक बार मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन करवाता है जो एक प्रकार का स्पेशल सर्वे है. इससे पहले 2022 में पलामू टाइगर रिजर्व का स्पेशल सर्वे हुआ था. 2022 में पलामू टाइगर रिजर्व को देश भर में 52 टाइगर रिजर्व में से 46 वां स्थान मिला था. उस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में को 65 प्रतिशत अंक मिले थे. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट की टीम पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में कैंप करके इवोल्यूशन सर्वे किया है. अगले कुछ दिनों में इस सर्वे का रिपोर्ट जारी होगा. सर्वे रिपोर्ट के बाद पलामू टाइगर रिजर्व का देश भर में कौन से स्थान पर है इसका पता चल पाएगा.

दरअसल उस सर्वे में देखा जाता है कि टाइगर रिजर्व के इलाके में वन्य जीवों के संरक्षण प्रबंधन कितना सफल हो रहा है. टाइगर रिजर्व की प्रशासनिक स्थिति क्या है. यह प्रक्रिया टाइगर एस्टीमेशन से पूरी तरह से अलग है. 2006 में पलामू टाइगर रिजर्व में हुए सर्वे में 'बहुत अच्छा', 2010 में 'खराब', 2014 में 'सामान्य', 2018 में 'सामान्य' और 2022 में 'अच्छा' के श्रेणी में रैंकिंग मिली थी.

जानकारी देते पीटीआर उपनिदेशक (Etv Bharat)

PTR के हालात में सुधार, छह प्रमुख बिंदुओं पर हुआ सर्वे

2022 की तुलना में 2026 में पलामू टाइगर रिजर्व के हालात काफी बदले हैं. पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल मुक्त हो गया है जिस कारण सर्वे की टीम सभी इलाकों में पहुंच पाई है. पलामू टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघों की संख्या सात बताई गई है. पलामू टाइगर रिजर्व का ग्रास लैंड काफी बढ़ा है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई योजनाओं पर कार्य शुरू हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व को उम्मीद है कि सर्वे के बाद पलामू टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में काफी सुधार होगा. टीम ने अलग-अलग छह बिंदुओं पर पलामू टाइगर रिजर्व के प्रजेंटेशन को देखा है और जिससे वे काफी प्रभावित हुए हैं.