पलामू टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, 2023-24 में मिला था 46वां स्थान
झारखंड में बाघों के लिए एकमात्र संरक्षित क्षेत्र, पलामू टाइगर रिजर्व का 'प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन' किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 8, 2026 at 4:51 PM IST
पलामूः झारखंड के एकमात्र बाघों के लिए संरक्षित एरिया पलामू टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (MEE) हुआ है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रत्येक चार वर्षों में एक बार मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन करवाता है जो एक प्रकार का स्पेशल सर्वे है. इससे पहले 2022 में पलामू टाइगर रिजर्व का स्पेशल सर्वे हुआ था. 2022 में पलामू टाइगर रिजर्व को देश भर में 52 टाइगर रिजर्व में से 46 वां स्थान मिला था. उस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में को 65 प्रतिशत अंक मिले थे. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट की टीम पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में कैंप करके इवोल्यूशन सर्वे किया है. अगले कुछ दिनों में इस सर्वे का रिपोर्ट जारी होगा. सर्वे रिपोर्ट के बाद पलामू टाइगर रिजर्व का देश भर में कौन से स्थान पर है इसका पता चल पाएगा.
अलग-अलग श्रेणी में रैंकिंग मिली है
दरअसल उस सर्वे में देखा जाता है कि टाइगर रिजर्व के इलाके में वन्य जीवों के संरक्षण प्रबंधन कितना सफल हो रहा है. टाइगर रिजर्व की प्रशासनिक स्थिति क्या है. यह प्रक्रिया टाइगर एस्टीमेशन से पूरी तरह से अलग है. 2006 में पलामू टाइगर रिजर्व में हुए सर्वे में 'बहुत अच्छा', 2010 में 'खराब', 2014 में 'सामान्य', 2018 में 'सामान्य' और 2022 में 'अच्छा' के श्रेणी में रैंकिंग मिली थी.
PTR के हालात में सुधार, छह प्रमुख बिंदुओं पर हुआ सर्वे
2022 की तुलना में 2026 में पलामू टाइगर रिजर्व के हालात काफी बदले हैं. पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल मुक्त हो गया है जिस कारण सर्वे की टीम सभी इलाकों में पहुंच पाई है. पलामू टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघों की संख्या सात बताई गई है. पलामू टाइगर रिजर्व का ग्रास लैंड काफी बढ़ा है. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई योजनाओं पर कार्य शुरू हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व को उम्मीद है कि सर्वे के बाद पलामू टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में काफी सुधार होगा. टीम ने अलग-अलग छह बिंदुओं पर पलामू टाइगर रिजर्व के प्रजेंटेशन को देखा है और जिससे वे काफी प्रभावित हुए हैं.
'भारत सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय कमेटी रहती है जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का कार्य करती है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टीम भेजी जाती है. टाइगर रिजर्व के इलाके में यह सर्वे होता है लेकिन इस बार टाइगर रिजर्व से बाहर में भी यह सर्वे हुआ. इसका मुख्य उद्देश्य है कि पिछले इवोल्यूशन में जो टास्क दिए गए थे या कार्य सौंपे गए थे उसकी क्या हालत है. पलामू टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ वर्षों में हालात बदले हैं हैबिटेट में सुधार भी हुआ है और वन्य जीव के संरक्षण में कई कदम उठाए गए है.'- प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक पीटीआर
1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व
पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. 70 के दशक में देश में एक साथ नौ टाइगर रिजर्व शुरू हुए थे जिनमें से एक पलामू टाइगर रिजर्व भी है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्वास योजना भी शुरू की गई है. बाघ पुनर्वास योजना को लेकर एनटीसीए का सर्वे काफी महत्वपूर्ण है.
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