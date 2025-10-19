ETV Bharat / bharat

नास्तिक सभा में बंदूक लेकर पहुंचा शख्स, लोगों में दहशत, लेखिका तस्लीमा नसरीन कार्यक्रम में होंगी शामिल

नास्तिकों और स्वतंत्र विचारकों के वार्षिक सम्मेलन में एक शख्स बंदूल लेकर पहुंचा, जिससे वहां अफरा-तफरी फैल गई.

taslima
तस्लीमा नसरीन (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 4:10 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोच्चि में उस समय अफरा-तफरी मच गी, जब यहां आयोजित नास्तिक सभा में एक व्यक्ति के बंदूक लेकर घूमता दिखा दिया. सूत्रों ने रविवार को बताया कि नास्तिक सभा में एक व्यक्ति के बंदूक लेकर घूमने से सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई. इस सभा में लेखिका तस्लीमा नसरीन भी शामिल होने वाली हैं.

घटना के बाद, पुलिस ने राजीव गांधी इनडोर स्टेडियम से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और गहन निरीक्षण किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. यह एक लाइसेंसी बंदूक थी और उस व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता के कारण इसे अपने पास रखा था, लेकिन हमने मानक प्रक्रिया के तहत जांच की। कोई अन्य खतरा नहीं है."

नास्तिकों और स्वतंत्र विचारकों का वार्षिक सम्मेलन
इससे पहले, पुलिसकर्मियों द्वारा निरीक्षण के दौरान महिलाओं सहित कई प्रतिभागियों को इनडोर स्टेडियम के बाहर इंतज़ार करते देखा गया. उन्होंने कहा कि यह नास्तिकों और स्वतंत्र विचारकों का वार्षिक सम्मेलन था और नसरीन के इसमें शामिल होने की उम्मीद है.

कौन हैं तस्लीमा नसरीन?
पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में जन्मी तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी नारीवादी लेखिका हैं, जिन्हें उनके विवादास्पद लेखों के कारण देश से निकाल दिया गया था. कई मुसलमानों का मानना ​​था कि इन लेखों से इस्लाम की बदनामी हुई है.

मैग्जीन कॉलम, कविताओं और उपन्यासों की लेखिका, नसरीन ने 1970 के दशक में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना शुरू कर दिया था. उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न और इस्लामी संहिता के विरुद्ध तीखे तीखे लेख लिखे. उनका सब्जेक्ट धीरे-धीरे यौनिक होता गया और पुरुषों की उनकी निंदा निरंतर होती गई.

मुस्लिम रीति-रिवाजों के विपरीत, वे अपने बाल छोटे रखती थीं और सिगरेट पीती थीं, और पारंपरिक मुस्लिम परिधान से परहेज करती थीं.

