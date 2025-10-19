ETV Bharat / bharat

नास्तिक सभा में बंदूक लेकर पहुंचा शख्स, लोगों में दहशत, लेखिका तस्लीमा नसरीन कार्यक्रम में होंगी शामिल

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोच्चि में उस समय अफरा-तफरी मच गी, जब यहां आयोजित नास्तिक सभा में एक व्यक्ति के बंदूक लेकर घूमता दिखा दिया. सूत्रों ने रविवार को बताया कि नास्तिक सभा में एक व्यक्ति के बंदूक लेकर घूमने से सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई. इस सभा में लेखिका तस्लीमा नसरीन भी शामिल होने वाली हैं.

घटना के बाद, पुलिस ने राजीव गांधी इनडोर स्टेडियम से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और गहन निरीक्षण किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. यह एक लाइसेंसी बंदूक थी और उस व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता के कारण इसे अपने पास रखा था, लेकिन हमने मानक प्रक्रिया के तहत जांच की। कोई अन्य खतरा नहीं है."

नास्तिकों और स्वतंत्र विचारकों का वार्षिक सम्मेलन

इससे पहले, पुलिसकर्मियों द्वारा निरीक्षण के दौरान महिलाओं सहित कई प्रतिभागियों को इनडोर स्टेडियम के बाहर इंतज़ार करते देखा गया. उन्होंने कहा कि यह नास्तिकों और स्वतंत्र विचारकों का वार्षिक सम्मेलन था और नसरीन के इसमें शामिल होने की उम्मीद है.

कौन हैं तस्लीमा नसरीन?

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में जन्मी तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी नारीवादी लेखिका हैं, जिन्हें उनके विवादास्पद लेखों के कारण देश से निकाल दिया गया था. कई मुसलमानों का मानना ​​था कि इन लेखों से इस्लाम की बदनामी हुई है.