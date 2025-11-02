ETV Bharat / bharat

इटली से छुट्टी मनाने आए शख्स की हत्या, केस दर्ज, परिवार ने की आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर स्थित राजा सांसी इलाके में हुई एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां इटली में रहने वाले 42 वर्षीय मलकीत सिंह की खेतों में गेहूं की कटाई के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक मृतक छुट्टियां मनाने घर आया था. परिवार के सदस्यों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब मलकीत अपने पिता सुरजीत सिंह और दोस्त सुखबीर के साथ खेतों में काम कर रहा था. इसी दौरान गांव का ही रहने वाला विक्रम हाशी अपने एक साथी के साथ मौके पर आया और मलकीत को गोली मार दी. गोली लगने के बाद मां को किया फोन

मृतक की बहन पलविंदर कौर ने मीडिया को बताया कि उसका भाई मलकीत इटली में मेहनत-मजदूरी करता था और घर आकर अपने पिता के साथ खेती-बाड़ी के काम में हाथ बंटाता था. गोली लगने के बाद मलकीत ने अपनी मां को फोन करके कहा, "विक्रम ने मुझे गोली मार दी है, मुझे बचा लो." ये शब्द सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. कुछ ही मिनटों में वह जख्मों के कारण गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई." परिवार ने की आरोपियों की सजा देने की मांग

पलविंदर कौर का कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और यह हत्या पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की कि विक्रम और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.