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बाढ़ में बहा व्यक्ति पांच दिन तक ताड़ के पेड़ से चिपका रहा, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती

बाढ़ में ताड़ के पेड़ से चिपके व्यक्ति का पांच दिन बाद रेस्क्यू किया गया. ( ETV Bharat )

भद्रक(ओडिशा): ओडिशा के भद्रक में बाढ़ में बहा एक व्यक्ति पांच दिनों तक ताड़ के पेड़ से चिपककर जिंदगी से जंग लड़ता रहा. अंतत: उसका पांच दिन बाद उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया. पांच दिन तक बिना कुछ खाए पेड़ पर रहने के कारण उसके स्वास्थ्य की हालत बेहत खराब है. बताया जाता है कि भद्रक जिले में बाढ़ के पानी में बह जाने के बाद सुनंदा बेहरा नामक व्यक्ति पेड़ पर लटका रहा. वहीं जानकारी मिलने के बाद ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) ने उसे रेस्क्यू किया. मंगलवार को ओडीआरएएफ टीम ने उसे जिंदा बचा लिया. धामनगर ब्लॉक के अर्जुनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बालीपटना गांव का यह युवक पोचरा नदी के बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया था. हालांकि गांव वाले पिछले कुछ दिनों से उसे ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद उसके जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी. ग्रामीणों ने ताड़ के पेड़ से चिपके देखा

वहीं मंगलवार को कुछ गांववाले नाव से बाजापाटी इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने बाढ़ के पानी में एक आदमी को ताड़ के पेड़ से चिपके देखा. करीब से देखने पर पता चला कि वह सुनंदा बेहरा था. इस पर गांव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी ओडीआरएएफ दी. ओडीआरएएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया. (ETV Bharat)