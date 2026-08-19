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बाढ़ में बहा व्यक्ति पांच दिन तक ताड़ के पेड़ से चिपका रहा, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती

गांववालों ने तुरंत ओडीआरएएफ टीम को बताया, जो मौके पर पहुंची और बाढ़ के पानी में एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

A man clinging to a palm tree during the flood was rescued after five days.
बाढ़ में ताड़ के पेड़ से चिपके व्यक्ति का पांच दिन बाद रेस्क्यू किया गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 1:21 PM IST

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भद्रक(ओडिशा): ओडिशा के भद्रक में बाढ़ में बहा एक व्यक्ति पांच दिनों तक ताड़ के पेड़ से चिपककर जिंदगी से जंग लड़ता रहा. अंतत: उसका पांच दिन बाद उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया. पांच दिन तक बिना कुछ खाए पेड़ पर रहने के कारण उसके स्वास्थ्य की हालत बेहत खराब है.

बताया जाता है कि भद्रक जिले में बाढ़ के पानी में बह जाने के बाद सुनंदा बेहरा नामक व्यक्ति पेड़ पर लटका रहा. वहीं जानकारी मिलने के बाद ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) ने उसे रेस्क्यू किया.

मंगलवार को ओडीआरएएफ टीम ने उसे जिंदा बचा लिया. धामनगर ब्लॉक के अर्जुनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बालीपटना गांव का यह युवक पोचरा नदी के बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया था. हालांकि गांव वाले पिछले कुछ दिनों से उसे ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद उसके जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म होने लगी थी.

ग्रामीणों ने ताड़ के पेड़ से चिपके देखा
वहीं मंगलवार को कुछ गांववाले नाव से बाजापाटी इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने बाढ़ के पानी में एक आदमी को ताड़ के पेड़ से चिपके देखा. करीब से देखने पर पता चला कि वह सुनंदा बेहरा था. इस पर गांव वालों ने तुरंत इसकी जानकारी ओडीआरएएफ दी.

ODRAF team successfully completed the rescue operation.
ओडीआरएएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया. (ETV Bharat)

रेस्क्यू के दौरान उसके हाथ-पैर कांप रहे थे
इस पर ओडीआरएएफ की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ के पानी के हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी कोशिश के बाद रेस्क्यू टीम सुनंदा को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही. दूसरी तरफ सुनंदा बेहरा के पांच दिनों से बिना खाने के ताड़ के पेड़ पर रहने से हालत काफी खराब हो गई थी. ओडीआरएएफ के एक स्टाफ ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान उसके हाथ-पैर कांप रहे थे.

तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया
उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि जब रेस्क्यू टीम मौकी पर पहुंची, तो सुनंदा बेहरा की हालत बहुत कमजोर थी. यहां तक कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था. उसके हाथ-पैर कांप रहे थे, लेकिन वह होश में था.

रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था
रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि हमने उसे सावधानी से ताड़ के पेड़ से नीचे उतारा और सुरक्षित स्थान पर ले गए. बचाव अभियान में शामिल ओडीआरएएफ के एक कर्मचारी ने कहा, "बाढ़ के पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण बचाव अभियान काफी चुनौतीपूर्ण था."

ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अनुसार, बाढ़ प्रभावित छह जिलों में बचाव और राहत अभियान चल रहा है. लगभग 1,000 लोगों और 150 जानवरों को बाढ़ के पानी से बचाया गया है. बचाव और राहत अभियान के लिए 125 फायर ब्रिगेड टीमों को तैनात किया गया है.

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