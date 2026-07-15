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उदयपुर में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाया, की मारपीट, जानिए पूरा मामला

सायरा थाना ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर : जिले के सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में शराबबंदी के नाम पर एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. गांव के कुछ लोगों ने कथित तौर पर युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर दी और उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. सायरा थानाधिकारी कानाराम सीरवी ने बताया कि घटना 12 मई की है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है. मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढे़ं. घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, युवक को पकड़कर बाल काटे और जूतों की माला पहनाई