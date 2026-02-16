ETV Bharat / bharat

कोर्ट रूम में सनसनी: मनमाफिक फैसला न मिलने पर जज पर फेंकी दरांती, आरोपी गिरफ्तार

विरुद्धनगर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में श्रीविल्लीपुत्तूर स्थित एक अदालत में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक शख्स ने मनमुताबिक फैसला न आने पर जज की ओर दरांती (हंसिया) फेंक दी. घटना के वक्त जज सुधाकर कोर्ट रूम में सुनवाई कर रहे थे. गनीमत रही कि दरांती जज को न लगकर वकीलों के बैठने वाली मेज पर गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

क्या है पूरा मामला

सेंगुलम निवासी बालमुरुगन (36) और उसकी पत्नी थंगा मुनीश्वरी के बीच विवाद के बाद भरण-पोषण (Maintenance) का मामला श्रीविल्लीपुत्तूर परिवार कल्याण न्यायालय में चल रहा था. सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया जाना था. कोर्ट रूम में कार्यवाही के दौरान जब प्रभारी जज सुधाकर ने फैसला सुनाना शुरू किया, तो बालमुरुगन को लगा कि नतीजा उसके पक्ष में नहीं है.

गुस्से और हताशा में उसने अचानक दरांती निकाली और जज की ओर दे मारी. अचानक हुए इस हमले से कोर्ट रूम में भगदड़ मच गई. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों, जिनमें इंस्पेक्टर शिवबालन भी शामिल थे, ने तुरंत बालमुरुगन को दबोच लिया. इस दौरान कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गयी. सभी लोग इधर-उधर भागने लगे.

सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसा था आरोपी