बेंगलुरु: पूर्व पत्नी को प्रताड़ित करने पर मेट्रो स्टेशन उड़ाने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार
बेंगलुरु पुलिस ने ईमेल के जरिये मेट्रो स्टेशन को उड़ान की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 18, 2025 at 1:34 PM IST
बेंगलुरु: "अगर आप मेरी पूर्व पत्नी को प्रताड़ित करेंगे, तो मैं मेट्रो स्टेशन को उड़ा दूंगा", एक बदमाश ने कथित तौर पर बीएमआरसीएल (बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 13 नवंबर की रात 11:25 बजे राजीव शेट्टी नाम से जीमेल अकाउंट से ईमेल भेजकर मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी. आरोपी ने धमकी भरे ईमेल में लिखा, "अगर मुझे कभी पता चला कि आपके मेट्रो कर्मचारी मेरी पूर्व पत्नी को ड्यूटी के घंटों के बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सावधान रहें, आपके मेट्रो स्टेशनों में से एक को उड़ा दिया जाएगा... मैं भी एक आतंकवादी हूं और कन्नड़ लोगों के खिलाफ देशभक्त हूं."
बीएमआरसीएल के सहायक प्रबंध अभियंता की शिकायत पर विल्सन गार्डन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत मिलने के बाद विल्सन गार्डन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस को उसके मानसिक रूप से बीमार होने का संदेह है. आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि बाद में, धमकी भरा मेल भेजने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी.
