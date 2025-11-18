ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: पूर्व पत्नी को प्रताड़ित करने पर मेट्रो स्टेशन उड़ाने की धमकी दी, आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: "अगर आप मेरी पूर्व पत्नी को प्रताड़ित करेंगे, तो मैं मेट्रो स्टेशन को उड़ा दूंगा", एक बदमाश ने कथित तौर पर बीएमआरसीएल (बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के आधिकारिक ईमेल अकाउंट पर एक धमकी भरा ईमेल भेजा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 13 नवंबर की रात 11:25 बजे राजीव शेट्टी नाम से जीमेल अकाउंट से ईमेल भेजकर मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी. आरोपी ने धमकी भरे ईमेल में लिखा, "अगर मुझे कभी पता चला कि आपके मेट्रो कर्मचारी मेरी पूर्व पत्नी को ड्यूटी के घंटों के बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो सावधान रहें, आपके मेट्रो स्टेशनों में से एक को उड़ा दिया जाएगा... मैं भी एक आतंकवादी हूं और कन्नड़ लोगों के खिलाफ देशभक्त हूं."