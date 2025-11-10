दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे शख्स ने खुद को मारी गोली, मौत
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुबह करीब 9 बजे एक व्यक्ति ने गोली मार कर खुद की जान ले ली. एमपी का रहने वाला था.
Published : November 10, 2025 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक शख्स ने खुद की गोली मारकर जान ले ली. इस घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद ही कुछ पुलिसकर्मी भी जंतर-मंतर पहुंच गए. मामले की जांच शुरू हो गई है.
प्रदर्शन करने आए शख्स दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी. उसने दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट के पास बनी एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मारी. पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहां पर प्रोटेस्ट करने आया था. फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
अभी नहीं पता चल सकी है वजह
नई दिल्ली डीसीपी देवेश महला के मुताबिक, एक शख्स ने आत्महत्या की है. वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था और प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आया था. दिल्ली पुलिस ने उसे प्रदर्शन के लिए अनुमति भी दे दी थी, मगर उससे पहले ही उसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, जंतर मंतर पर गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की घेराबंदी की. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि सुसाइड करने से पहले शख्स किस तरह की एक्टिविटी कर रहा था.
ये भी पढ़ें-