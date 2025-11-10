ETV Bharat / bharat

दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे शख्स ने खुद को मारी गोली, मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक शख्स ने खुद की गोली मारकर जान ले ली. इस घटना की खबर मिलने के तुरंत बाद ही कुछ पुलिसकर्मी भी जंतर-मंतर पहुंच गए. मामले की जांच शुरू हो गई है.

प्रदर्शन करने आए शख्स दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी. उसने दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए मेटल डिटेक्टर गेट के पास बनी एक चाय की दुकान के पास खुद को गोली मारी. पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहां पर प्रोटेस्ट करने आया था. फिलहाल मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

अभी नहीं पता चल सकी है वजह

नई दिल्ली डीसीपी देवेश महला के मुताबिक, एक शख्स ने आत्महत्या की है. वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था और प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आया था. दिल्ली पुलिस ने उसे प्रदर्शन के लिए अनुमति भी दे दी थी, मगर उससे पहले ही उसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.