41 सालों बाद भारत लौटेगा जैदुल, भटककर चला गया था बांग्लादेश
इस खबर को सुनकर उनके परिवार वाले भावुक हो उठे, उन्होंने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं.
Published : March 18, 2026 at 6:18 PM IST
सुरजीत दत्ता
कोलकाता : आज से करीब 41 साल पहले एक बच्चा भटककर बांग्लादेश चला गया था. उसे वहां पर भारत का जासूस मान लिया गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इतने सालों बाद अब उसे बेगुनाह ठहराया गया है. अब उसे भारत भेजने की तैयारी की जा रही है. परिवार वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, जिन्होंने अपने बच्चे को लेकर सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं. उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए.
दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली का एक युवक स्कूल में पढ़ते समय लापता हो गया था और बांग्लादेश पहुंच गया. सीमा पार उसे 'भारतीय जासूस' होने के संदेह में हिरासत में ले लिया गया. सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होते ही सामाजिक संगठन 'हैम रेडियो कम्युनिटी' हरकत में आया. संगठन के अथक प्रयासों की बदौलत दक्षिण दिनाजपुर का यह युवक 41 वर्षों बाद अपने घर लौटने के लिए तैयार है. उसकी बुजुर्ग मां ने उसकी सुरक्षित घर वापसी की अपील की है और चार दशकों बाद अपने बेटे को गले लगाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं.
प्राप्त सूचना के अनुसार बांग्लादेश के एक गांव में ग्रामीणों को एक अज्ञात व्यक्ति को इधर-उधर भटकते देखकर संदेह हुआ. जब उन्होंने उसे पकड़कर पूछताछ की, तो उसने ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया. उसके बयानों में विरोधाभास देखकर, ग्रामीणों ने ढाका विश्वविद्यालय से जानकारी ली. विश्वविद्यालय अधिकारियों ने पुष्टि की कि उस नाम से कोई छात्र पंजीकृत नहीं है.
इसके बाद, युवक ने दावा किया कि उसके पास वैध पासपोर्ट और वीजा है, फिर भी वह उनके ठिकाने के बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे सका. इससे ग्रामीणों का संदेह और भी बढ़ गया.वर्तमान संवेदनशील राजनीतिक माहौल को देखते हुए, अफवाहें तुरंत फैल गईं कि वह एक भारतीय जासूस है. उत्तेजित भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर शारीरिक हमला करने के लिए तैयार दिखाई दी. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि उत्तेजित भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. इस अशांत स्थिति की खबर और फुटेज अंततः भारत तक पहुंच गई. पश्चिम बंगाल हैम रेडियो क्लब के सचिव अंबरीश नाग बिस्वास ने इस पूरे मामले के सामने आने का विस्तृत विवरण दिया.
उन्होंने बताया, "बांग्लादेश के रंगपुर से हमारे एक मित्र जैनल अबेदीन राजिब ने मुझे बताया कि बांग्लादेश में एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में एक भारतीय लड़का दिखाई दे रहा था और आरोप लगाया गया था कि वह वहां जासूस के रूप में काम कर रहा था. स्थानीय लोग उस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे. वीडियो में लड़के की दुर्दशा देखकर हम तुरंत उसके घर का पता लगाने के लिए निकल पड़े."
अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, हैम रेडियो टीम ने उसी रात एक रोमांचक बचाव अभियान शुरू किया. अंबरीश ने बताया, "हमने सफलतापूर्वक उसका घर ढूंढ लिया. यह दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली सीमा क्षेत्र में स्थित खारुन नामक गांव में है. लड़के का नाम जैदुल है, जिसे लिपोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी मां का नाम लिलिफा मंडल है. वह 41 साल पहले लापता हो गया था, जब वह स्कूल में पढ़ रहा था, दूसरी या तीसरी कक्षा में."
जब हैम रेडियो क्लब के सदस्य लिपोन के घर पहुंचे तो वहां का माहौल भावुकता से भरा हुआ था. परिवार ने बताया कि लिपोन के दो भाई हैं, दोनों ही बटाईदार के रूप में काम करते हैं. घोर गरीबी में जी रहे इस परिवार ने अपने लापता बेटे लिपोन को ढूंढने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं. इतने वर्षों बाद, अपने बेटे के ठिकाने की खबर सुनकर, उसकी बुजुर्ग मां, लिलिफा मंडल, फूट-फूटकर रोने लगीं.
वीडियो संदेश में जैदुल की मां ने अपील की, “मेरा बेटा बचपन में ही लापता हो गया था. हैम रेडियो नेटवर्क के माध्यम से मुझे पता चला कि वह इस समय बांग्लादेश में है. मेरा बेटा मानसिक रूप से अस्थिर है. मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूं. कृपया मेरे बेटे को शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं. कृपया मेरे बेटे को वापस घर लाने में मेरी मदद करें.”
मां की अपने बेटे को बचाने की गुहार को याद करते हुए अंबरीश नाग बिस्वास ने कहा, “हमें तुरंत लिलीफा मंडल का एक वीडियो संदेश मिला. उन्होंने जनता से अपील करते हुए बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से असंतुलित है और अनुरोध किया कि कोई भी उसे पीटे या उस पर हमला न करे. हमने वह संदेश बांग्लादेश को भेज दिया. हमने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो पर भी टिप्पणी पोस्ट की, जिसमें स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है और सभी से आग्रह किया कि उसे नुकसान न पहुंचाएं. इसके बाद, हमने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद की; साथ ही, हमने हिली पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और उन्हें उस युवक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की.”
हैम रेडियो समुदाय और प्रशासन द्वारा उठाए गए इन त्वरित कदमों के कारण युवक एक क्रूर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के आसन्न खतरे से बच गया. युवक की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए अंबरीश ने कहा, "फिलहाल युवक बांग्लादेश के रंगपुर में जैनल अबेदीन की देखरेख में सुरक्षित है. हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होते ही उसे जल्द ही घर वापस लाना संभव हो जाएगा."
41 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, खारुन गांव का मंडल परिवार अब राजनयिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. फिलहाल, बुजुर्ग मां को उम्मीद है कि उनका बेटा—परिवार का खोया हुआ बच्चा—जल्द ही घर लौट आएगा.
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