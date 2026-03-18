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41 सालों बाद भारत लौटेगा जैदुल, भटककर चला गया था बांग्लादेश

41 सालों बाद भारत लौटेगा जैदुल ( ETV Bharat )

सुरजीत दत्ता कोलकाता : आज से करीब 41 साल पहले एक बच्चा भटककर बांग्लादेश चला गया था. उसे वहां पर भारत का जासूस मान लिया गया और पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इतने सालों बाद अब उसे बेगुनाह ठहराया गया है. अब उसे भारत भेजने की तैयारी की जा रही है. परिवार वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी, जिन्होंने अपने बच्चे को लेकर सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं. उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए. दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली का एक युवक स्कूल में पढ़ते समय लापता हो गया था और बांग्लादेश पहुंच गया. सीमा पार उसे 'भारतीय जासूस' होने के संदेह में हिरासत में ले लिया गया. सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होते ही सामाजिक संगठन 'हैम रेडियो कम्युनिटी' हरकत में आया. संगठन के अथक प्रयासों की बदौलत दक्षिण दिनाजपुर का यह युवक 41 वर्षों बाद अपने घर लौटने के लिए तैयार है. उसकी बुजुर्ग मां ने उसकी सुरक्षित घर वापसी की अपील की है और चार दशकों बाद अपने बेटे को गले लगाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. प्राप्त सूचना के अनुसार बांग्लादेश के एक गांव में ग्रामीणों को एक अज्ञात व्यक्ति को इधर-उधर भटकते देखकर संदेह हुआ. जब उन्होंने उसे पकड़कर पूछताछ की, तो उसने ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया. उसके बयानों में विरोधाभास देखकर, ग्रामीणों ने ढाका विश्वविद्यालय से जानकारी ली. विश्वविद्यालय अधिकारियों ने पुष्टि की कि उस नाम से कोई छात्र पंजीकृत नहीं है. इसके बाद, युवक ने दावा किया कि उसके पास वैध पासपोर्ट और वीजा है, फिर भी वह उनके ठिकाने के बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दे सका. इससे ग्रामीणों का संदेह और भी बढ़ गया.वर्तमान संवेदनशील राजनीतिक माहौल को देखते हुए, अफवाहें तुरंत फैल गईं कि वह एक भारतीय जासूस है. उत्तेजित भीड़ ने उसे घेर लिया और उस पर शारीरिक हमला करने के लिए तैयार दिखाई दी. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया कि उत्तेजित भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. इस अशांत स्थिति की खबर और फुटेज अंततः भारत तक पहुंच गई. पश्चिम बंगाल हैम रेडियो क्लब के सचिव अंबरीश नाग बिस्वास ने इस पूरे मामले के सामने आने का विस्तृत विवरण दिया. उन्होंने बताया, "बांग्लादेश के रंगपुर से हमारे एक मित्र जैनल अबेदीन राजिब ने मुझे बताया कि बांग्लादेश में एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में एक भारतीय लड़का दिखाई दे रहा था और आरोप लगाया गया था कि वह वहां जासूस के रूप में काम कर रहा था. स्थानीय लोग उस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे. वीडियो में लड़के की दुर्दशा देखकर हम तुरंत उसके घर का पता लगाने के लिए निकल पड़े."