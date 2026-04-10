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4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या के दोषी को सज़ा-ए-मौत, एक साल में आया फैसला

अनुगुल (ओडिशा): अनुगुल की विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने नाबालिग बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी बबुला जेना को मौत की सजा सुनाई है. फास्ट-ट्रैक ट्रायल (त्वरित सुनवाई) के तहत यह फैसला महज एक साल के भीतर आ गया. पुलिस ने इस मामले में एक महीने के भीतर ही चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी थी.

अनुगुल की विशेष पोक्सो अदालत का यह एक ऐतिहासिक फैसला है. एक साल तक चले इस मामले की सुनवाई के बाद, न्यायाधीश सौम्या प्रियदर्शिनी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषी को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने 4 साल 10 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को मौत की सजा दी है.

जानकारी के अनुसार, 14 मार्च 2025 को निशा शिल्पांचल थाना क्षेत्र से एक 4 साल 10 महीने की बच्ची के लापता होने की शिकायत परिजनों ने दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और 15 तारीख को घर के पास एक महुआ के पेड़ के पास से बच्ची का शव बरामद हुआ. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी.