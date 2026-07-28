ETV Bharat / bharat

24 साल बाद बेटी से मिली मां, नम हुईं आंखें, BLO ने परिवार को मिलाने में निभाई भूमिका

24 साल पहले, सोलापुर जिले के करमाला तालुका नवनाथ गायकवाड़ घर छोड़कर चले गए थे.

Man reunites with his family after 24 years during SIR voter verification by BLO in Buldhana Maharashtra
24 साल बाद बेटी से मिली मां, नम हुईं आंखें, BLO ने परिवार को मिलाने में निभाई भूमिका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा (महाराष्ट्र): एक नौजवान पारिवारिक झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया. दिन, महीने और साल बीत गए, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला; किसी को यह भी नहीं पता था कि वह जिंदा भी है या नहीं. लेकिन, उसकी मां ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. 24 साल बाद, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के चलते परिवार से अलग हुआ बेटा आखिरकार मिल गया.

24 साल पहले, सोलापुर जिले के करमाला तालुका के केडगांव के नवनाथ धोंडीबा गायकवाड़ अचानक लापता हो गए थे. बाद में माता-पिता ने उन्हें ढूंढने की कई कोशिशें कीं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला.

इस दौरान परिवार के मन में यह सवाल उठते रहे कि "वह कहां है? कैसा है? क्या वह जिंदा भी है?" समय बीतता गया, और दो दशक बीत गए. फिर भी, उनकी मां, रंजना गायकवाड़ ने यह उम्मीद जिंदा रखी कि जो बेटा घर छोड़कर गया था, वह एक दिन लौट आएगा. यही वह उम्मीद थी जिसने उन्हें सहारा दिया.

परिवार से मिला 24 साल पहले घर छोड़कर गया बेटा
परिवार से मिला 24 साल पहले घर छोड़कर गया बेटा (ETV Bharat)

24 साल पहले घर छोड़कर आए नवनाथ गायकवाड़ बुलढाणा जिले के मलकापुर में बस गए. वहां उन्होंने कांग्रेस नेता रशीद खां जमादार के लिए काम करना शुरू किया. समय के साथ, उन्होंने गांधीनगर इलाके में एक नई जिंदगी शुरू की और शादी करके घर भी बसा लिया. हालांकि, उन्होंने कभी सोलापुर लौटने या अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की.

वोटर वेरिफिकेशन के दौरान सामने आई सच्चाई
गांधीनगर इलाके में SIR अभ्यास के दौरान, मलकापुर की BLO नीता भोंबे और सहायक BLO अनिल भोंबे मतदाता की जानकारी का सत्यापन कर रहे थे. नवनाथ गायकवाड़ के रिकॉर्ड चेक करने पर, उन्हें पता चला कि वह मूल रूप से सोलापुर जिले के करमाला तालुका के केडगांव का रहने वाला है. इसके बाद उन्होंने सोलापुर के BLO विट्ठल तुकाराम लागास से संपर्क किया. पता चला कि सोलापुर के मतदाता सूची के रिकॉर्ड में नवनाथ गायकवाड़ को मृत बताया गया था; हालांकि, मलकापुर के BLO की सतर्कता से यह साफ हो गया कि वह जिंदा और सुरक्षित है. दोनों जिलों के BLOs के बीच तालमेल की वजह से, नवनाथ गायकवाड़ 24 साल बाद अपने परिवार से मिल पाए.

24 साल बाद परिवार से मिला घर छोड़कर गया बेटा
24 साल बाद परिवार से मिला घर छोड़कर गया बेटा (ETV Bharat)

मां-बेटे का भावुक मिलन
मां रंजना गायकवाड़ यह जानकर बहुत खुश हुईं कि उनका बेटा जिंदा है. वह और नवनाथ के भाई, अशोक गायकवाड़, तुरंत मलकापुर पहुंचे. खास बात यह है कि अशोक गायकवाड़ डायलिसिस पर होने के बावजूद अपने भाई से मिलने आए. मां की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले जब उन्होंने अपने बेटे को देखा जो 24 साल बाद मिला. बरसों बाद बेटे से मिलने वाली मां ने उसे गले लगाया और भाइयों ने एक-दूसरे को गले लगाया. यह भावुक मंजर देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं.

30 साल पहले टूटा यह पारिवारिक रिश्ता आखिरकार फिर से जुड़ गया. हालांकि नवनाथ गायकवाड़ ने मलकापुर में ही रहने का फैसला किया है, लेकिन दोनों परिवार अब नियमित संपर्क में रहेंगे.

यह भी पढ़ें- कार्यभार की तुलना में 6000 रुपये मानदेय बहुत कम: SIR में लगे BLO ने साझा की राय

TAGGED:

SIR VOTER VERIFICATION
MOTHER SON REUNION IN BULDHANA
SIR IN SOLAPUR
MAN REUNITES WITH HIS FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.