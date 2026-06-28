मुहर्रम जुलूस में जहरीला कैप्सूल बांटने का मामला, पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी फैयाज
मुंबई पुलिस ने बायकुला में मुहर्रम जुलूस के दौरान 'पेनकिलर' के तौर पर जहरीला कैप्सूल बांटने के आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.
Published : June 28, 2026 at 8:40 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने पुणे के रहने वाले फैयाज निसार प्रेमजी को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. फैयाज निसार पर मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान शोक मनाने वालों के बीच चूहे मारने की दवा बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
फैयाज पुणे के विमान नगर इलाके के रहने वाला है. मुंबई पुलिस ने शनिवार को शहर के बायकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 'पेनकिलर' के तौर पर 'जिंक फॉस्फाइड' की गोलियां बांटने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था.
मुंबई के डीसीपी जयंत मीणा ने ईटीवी भारत को बताया कि 39 वर्षीय फैयाज निसार प्रेमजी बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और उसके पास BBA की डिग्री है. मीणा ने कहा कि मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 109, 110 और 123 के तहत हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया है. डीसीपी के अनुसार, पुलिस जांच से पता चला है कि फैयाज 2019 और 2025 के बीच कई बार इराक और ईरान गया था.
पुलिस अधिकारी ने कहा, "रिकॉर्ड बताते हैं कि वह पिछले साल सिर्फ 19 दिनों के अंदर तीन बार ईरान गया था. पुलिस अभी फैयाज के ईरान का बार-बार दौरा करने की सही वजह, क्या इसका किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद समूह से संबंध है, और पिछले 15 दिनों में डोंगरी इलाके के एक गेस्ट हाउस में उसके रुकने की जानकारी की जांच कर रही है."
जिंक फॉस्फाइड के 14,900 कैप्सूल बरामद
मुंबई पुलिस ने आरोपी फैयाज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उसके पास से जिंक फॉस्फाइड के 14,900 कैप्सूल बरामद हुए थे. इन जहरीले कैप्सूल के सेवन से 10 से 12 युवक बीमार पड़ गए और उन्हें दक्षिण मुंबई के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.
जांच में यह भी पता चला कि फैयाज ने बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से 100 किलोग्राम जहरीला केमिकल 'जिंक फॉस्फाइड' और 30,000 खाली कैप्सूल ऑनलाइन ऑर्डर किए थे. आरोपी ने अपने कबूलनामे में बताया कि उसने 14,900 कैप्सूल में से हर एक में एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड मिलाकर ये जहरीली गोलियां बनाई थीं.
डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि पुलिस मामले में सभी पहलुओं से विस्तृत जांच कर रही है.
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