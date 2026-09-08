मुंबई में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्ध पकड़े गए, एक ने खुद को PMO अफसर बताया, फर्जी ID बरामद

मुंबई में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्ध पकड़े गए, एक ने खुद को PMO अफसर बताया, फर्जी ID बरामद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से एक दिन पहले बीकेसी में दो लोगों को हथियार और नकली पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया.
Published : September 8, 2026 at 8:21 PM IST
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से एक दिन पहले (7 सितंबर) एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. शहर के एक बड़े कमर्शियल और कल्चरल हब, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) के पास दो संदिग्धों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया.
चिंता की बात यह है कि संदिग्धों में से एक के पास लाइसेंसी बंदूक मिली और उसने खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) का एक सीनियर अधिकारी बताया. मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के समय बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में NMACC के पास एक गंभीर घटना चर्चा का विषय बन गई. पुलिस ने 24 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया, जो खुद को पीएमओ का सीनियर अधिकारी बता रहा था, साथ में उसका हथियारबंद बॉडीगार्ड भी था. बॉडीगार्ड पहले वीवीआईपी सिक्योरिटी में काम कर चुका था.
अधिकारियों को संदिग्ध की हरकतों पर शक हुआ, जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) और मुंबई पुलिस प्रधानमंत्री के आने से पहले BKC इलाके में कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग और नाकाबंदी कर रहे थे. पूछताछ करने पर, शख्स ने एक पीएमओ पहचान पत्र दिखाया, जो बाद की जांच में पूरी तरह से नकली निकला. उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड की पूरी तलाशी लेने पर एक भरी हुई पिस्तौल मिली. मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि फिलहाल, इस घटना का प्रधानमंत्री के तय प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है.
जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सौंपी गई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 को सौंपी गई है. इसके अलावा, चूंकि मामला पीएमओ से जुड़ा है, इसलिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां भी जांच में एक्टिव हो गई हैं. दोनों से अभी यह पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने नकली आइडेंटिटी कार्ड की इतनी हूबहू कॉपी कैसे बनाई, इस तरह से वीआईपी इवेंट वेन्यू में घुसने का उनका असली मकसद क्या था, और क्या उनका कोई तोड़-फोड़ करने का इरादा था,.
सतीश मानेशिंदे ने कहा कि आरोप एक सेंसिटिव मामले से जुड़े हैं. इसलिए, पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही कोई ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा. इस बीच, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शख्स का 'जियो मॉल' का दौरा पूरी तरह से प्राइवेट था. जैसा कि पुलिस प्रशासन ने साफ किया है, उनके दौरे का प्रधानमंत्री के दौरे से कोई लेना-देना नहीं था.
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