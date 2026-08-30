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बहन की लव मैरिज से नाराज थे भाई, सरेआम जीजा को चाकुओं से गोदकर मार डाला

मौके पर पहुंची पुलिस और जगजीत सिंह (दाएं) की फाइल फोटो. ( ETV Bharat )