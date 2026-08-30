ETV Bharat / bharat

बहन की लव मैरिज से नाराज थे भाई, सरेआम जीजा को चाकुओं से गोदकर मार डाला

पंजाब के तरनतारन जिले की घटना है. करीब, एक महीना पहले ही शादी हुई थी. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Man Murdered By Brother In Laws
मौके पर पहुंची पुलिस और जगजीत सिंह (दाएं) की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तरनतारन (पंजाब): तरनतारन में दिन-दहाड़े हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बहने के प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने अपने ही जीजा की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान कड़गिल निवासी जगजीत सिंह (22) के रूप में हुई है. करीब, एक महीना पहले ही शादी हुई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है घटना

घटना के संबंध में मृतक जगजीत सिंह के पिता तरसेम सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने करीब एक महीने पहले आरोपी जसप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह की बहन से शादी की थी. शादी के बाद आरोपियों ने कभी कोई गुस्सा या नाराजगी जाहिर नहीं की थी, जिसके कारण परिवार को किसी अनहोनी का शक नहीं हुआ. घटना वाले दिन लड़की की मां भी अपनी बेटी से मिलने उनके घर आई हुई थी.

इसी वजह से जगजीत सिंह पूरी तरह निश्चिंत होकर सामान्य रूप से अपना काम कर रहा था. लेकिन इसी बीच आरोपियों ने उसे बहाने से बुलाया और बस स्टैंड के पास घेरकर उसकी जान ले ली. तरसेम सिंह के मुताबिक, उनका बेटा पहले अपनी नानी के साथ रहता था.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस स्टेशन के SHO परमजीत सिंह विरदी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस संबंध में सिटी पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 103 और 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया है. दूसरे की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.

क्या कहती है पुलिस

मामले की गंभीरता और कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीएसपी (मुख्यालय) जसपाल सिंह ने कहा, "मृतक जगजीत सिंह ने करीब एक महीने पहले एक लड़की से शादी की थी, लेकिन लड़की का परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं था. इसी रंजिश में लड़की के भाइयों जसप्रीत सिंह जस्सा और हरप्रीत सिंह हैप्पी ने तरनतारन में बस स्टैंड के बाहर जगजीत सिंह को घेर लिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. आरोपियों ने मृतक के सिर और चेहरे पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पंजाब में ऑनर किलिंग
पंजाब जीजा की हत्या
PUNJAB BROTHER IN LAW MURDERED
PUNJAB TARN TARAN
MURDERED BY BROTHER IN LAWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.