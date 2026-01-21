ETV Bharat / bharat

शक होने पर पति ने पत्नी को मार डाला, स्टेटस पर लगाया 'जो मेरी आधी जिंदगी थी...'

पत्नी के चरित्र को लेकर शंका करने पर पति के द्वारा हत्या कर दी है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी है.

Husband kills wife on suspicion
शक होने पर पति ने पत्नी को मार डाला (सांकेतिक तस्वीर-IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक होने की वजह से बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना हैदराबाद के बोराबंडा पुलिस स्टेशन के तहत राजीव गांधी नगर में देर रात हुई. पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोप को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया है.

बताया जाता है कि आरोप अंजनेयुलु को पत्नी सरस्वती के चरित्र पर शक होने लगा. इसी को लेकर उसने सरस्वती के सिर पर मूसल से वार कर मौत की नींद सुला दिया. इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने के बाद जब पास में सो रहे बच्चे जागे तो उसने उनसे कहा कि मां सो रही है और वो सो जाएं.

इसके बाद आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घर से बाहर गया और अपने मोबाइल स्टेटस में लगाया कि उसने पत्नी को मार दिया है.

पुलिस के मुताबिक वानापर्थी जिले के चिंताकुंटा गांव के अंजनेयुलु और नागरकुरनूल जिले के कोल्लापुर की सरस्वती (34) की शादी 2013 में हुई थी. कई सालों से वे राजीव गांधी नगर में किराए के मकान में रह रहे थे. उनका एक 12 साल का बेटा और एक 9 साल की बेटी है.

अंजनेयुलु कार ड्राइवर के तौर पर काम करता था, और सरस्वती हाईटेक सिटी इलाके की एक कंपनी में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के तौर पर काम करती थी.

उनका परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा था. इसके अलावा, अंजनेयुलु को अपनी पत्नी पर शक होने लगा. उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिना किसी मकसद के इधर-उधर घूमने लगा. सरस्वती ने उसे बार-बार काम पर वापस जाने की सलाह दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

पैसे की कमी के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया. इसके बाद भी अंजनेयुलु का व्यवहार नहीं बदला तो सरस्वती हाल ही में बच्चों को लेकर अपने माता-पिता के घर चली गई थी और कहा था कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती.

वह इसी महीने की 17 जनवरी को अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले आया और उनसे झूठे वादे किए कि वह बदल जाएगा और एक बेहतर इंसान बनेगा. सोमवार को सरस्वती अपना काम खत्म करके घर लौटी, बच्चों को खाना खिलाने के बाद सो गई.

उस समय अंजनेयुलु ने अपनी सोती हुई पत्नी के सिर पर मूसल से बार-बार और ज़ोर से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पास में सो रहे बच्चों के कपड़े खून से सने हुए थे. जब वे जागे तो अंजनेयुलु ने उनसे कहा, "मां सो रही है, तुम वापस सो जाओ," और फिर घर से चला गया.

डरे हुए बच्चे तुरंत जाग गए, लाइट जलाई और देखा कि उनकी मां खून से लथपथ पड़ी है. उन्होंने तुरंत पास में रहने वाले अपने चाचा सुधाकर को बुलाया. वह मौके पर पहुंचे और 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया.

गौरतलब है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने मोबाइल स्टेटस पर यह मैसेज अपडेट किया था, "मैंने तुम्हें, जो मेरी आधी जिंदगी थी, अपने हाथों से मार डाला है."

बताया गया है कि अंजनेयुलु के खिलाफ पहले भी सरस्वती के दूसरे भाई प्रशांत को चाकू से घायल करने का मामला दर्ज किया गया था. सरस्वती के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. आरोपी अभी फरार है.

