शक होने पर पति ने पत्नी को मार डाला, स्टेटस पर लगाया 'जो मेरी आधी जिंदगी थी...'

हैदराबाद: एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक होने की वजह से बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना हैदराबाद के बोराबंडा पुलिस स्टेशन के तहत राजीव गांधी नगर में देर रात हुई. पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोप को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया है.

बताया जाता है कि आरोप अंजनेयुलु को पत्नी सरस्वती के चरित्र पर शक होने लगा. इसी को लेकर उसने सरस्वती के सिर पर मूसल से वार कर मौत की नींद सुला दिया. इतना ही नहीं घटना को अंजाम देने के बाद जब पास में सो रहे बच्चे जागे तो उसने उनसे कहा कि मां सो रही है और वो सो जाएं.

इसके बाद आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घर से बाहर गया और अपने मोबाइल स्टेटस में लगाया कि उसने पत्नी को मार दिया है.

पुलिस के मुताबिक वानापर्थी जिले के चिंताकुंटा गांव के अंजनेयुलु और नागरकुरनूल जिले के कोल्लापुर की सरस्वती (34) की शादी 2013 में हुई थी. कई सालों से वे राजीव गांधी नगर में किराए के मकान में रह रहे थे. उनका एक 12 साल का बेटा और एक 9 साल की बेटी है.

अंजनेयुलु कार ड्राइवर के तौर पर काम करता था, और सरस्वती हाईटेक सिटी इलाके की एक कंपनी में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के तौर पर काम करती थी.

उनका परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा था. इसके अलावा, अंजनेयुलु को अपनी पत्नी पर शक होने लगा. उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और बिना किसी मकसद के इधर-उधर घूमने लगा. सरस्वती ने उसे बार-बार काम पर वापस जाने की सलाह दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

पैसे की कमी के कारण उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया. इसके बाद भी अंजनेयुलु का व्यवहार नहीं बदला तो सरस्वती हाल ही में बच्चों को लेकर अपने माता-पिता के घर चली गई थी और कहा था कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती.