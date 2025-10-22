तमिलनाडु में पत्नी का मर्डर कर शव को ड्रम में भरकर दफनाया, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी की पत्नी का शव एक ड्रम में भरा हुआ पाया तथा उसे दफना दिया गया था.
Published : October 22, 2025 at 5:09 PM IST
तिरुवल्लुर : तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पत्नी की हत्या में ड्रम का प्रयोग किए जाने के से एक बार ड्रम सुर्खियों में आ गया है. हालांकि हत्या के बाद पत्नी के शव को ड्रम में भरकर दफनाने के आरोप में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
इस संबंध में तिरुवल्लूर जिले के एसपी विवेकानंद शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के आरोपी सिलम्बरासन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी ने 14 अगस्त को पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को घर से करीब तीन किलोमीटर दूर ठिकाने लगाने की बात कबूल की है.’’
इस जानकारी के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है. एसपी शुक्ला के मुताबिक, सिलम्बरासन को इस बात का शक था कि उसकी 26 वर्षीय पत्नी प्रिया के कई लोगों के साथ प्रेम संबंध थे.
मामले को लेकर पुलिस की जांच में पता चला है कि इस वजह से दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था. वहीं प्रिया को लेकर उसके पिता श्रीनिवासन ने ही आरामबक्कम पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
इतना ही नहीं जब वह अपनी बेटी से संपर्क कर पाने में सफल नहीं हुए तो उनको शक हुआ. पुलिस के मुताबिक प्रिया लापता होने से पहले अपने माता-पिता के घर पर गई थी. इस दौरान उसने अपने पति से अलग होने की बात कही थी.
हालांकि प्रिया के परिवारवालों ने उसको अपने पति के साथ रहने व वापस जाने के लिए समझाया था. वहीं जब प्रिया के बारे में उसके दोनों बेटों ने अपने नाना श्रीनिवासन को बताया कि उन्होंने करीब दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो श्रीनिवासन ने तुरंत पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया.
एसपी शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस ने सिलम्बरासन से पूछताछ की, तो वह बयान बदलता रहा, इसलिए हमें शक हुआ और गहराई से जांच शुरू की. आखिरकार, उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया.
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सिलम्बरासन को 15 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है. एसपी के मुताबिक हमने प्रथम दृष्टया कारण का पता लगा लिया है. आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के विवाह के बाद संबंध हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद हम मामले की तह तक जा पाएंगे.
