तेलंगाना : युवक ने नाबालिग को उसकी मां सामने ही मार डाला, फरार
हैदराबाद में किशोरी की युवक के द्वारा हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.
Published : December 8, 2025 at 10:26 PM IST
हैदराबाद: एक चौंकाने वाली घटना में सोमवार को एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी की चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. दोपहर में हुई इस वारदात को करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं.
मृतका किशोरी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी. वहीं आरोपी युवक उमाशंकर मृतका का करीबी रिश्तेदार है. पुलिस ने बताया कि टाइल का काम करने वाला उमाशंकर शराब पीने का आदी था और किशोरी जिसकी उससे पहले सगाई हो चुकी थी, हाल ही में उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी और रिश्ता खत्म करना चाहती थी.
इसको लेकर उमाशंकर गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया.
उन्होंने कहा, “उमाशंकर किशोरी के घर गया और उस पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय उसकी मां वहां मौजूद थी, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी.”
पीड़ित के माता-पिता की शिकायत के बाद वारासीगुडा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जांच शुरू कर दी है.
इस बारे में सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन ने बताया कि हमें सूचना मिली कि किशोरी की हत्या कर दी गई है. हम तुरंत मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा किए. उन्होंने कहा, “हमने मृतक को पोस्टमॉर्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है. आरोपी अभी फरार है. उसको पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.”
बताया जाता है कि हाल ही में, परिवार के बड़ों ने तय किया था कि उसकी शादी उमाशंकर से होगी. लेकिन दोनों के बीच मतभेद हो गए, जिससे वह गुस्से में आ गया और उसकी मां के सामने ही किशोरी को मारकर फरार हो गया.
एक अधिकारी ने कहा, "उमाशंकर ने मौके पर एक चाकू और एक सेलफोन छोड़ा है. एक फोरेंसिक टीम और पुलिस ने सबूत इकट्ठा करके आगे की जांच शुरू कर दी है."
ये भी पढ़ें- लव मैरिज को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल! पत्थर और लाठियों से मारपीट...गली-गली में पुलिस पेट्रोलिंग