तेलंगाना : युवक ने नाबालिग को उसकी मां सामने ही मार डाला, फरार

युवक ने नाबालिग को उसकी मां सामने ही मार डाला ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

हैदराबाद: एक चौंकाने वाली घटना में सोमवार को एक युवक ने 17 वर्षीय किशोरी की चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. दोपहर में हुई इस वारदात को करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाई हैं.

मृतका किशोरी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी. वहीं आरोपी युवक उमाशंकर मृतका का करीबी रिश्तेदार है. पुलिस ने बताया कि टाइल का काम करने वाला उमाशंकर शराब पीने का आदी था और किशोरी जिसकी उससे पहले सगाई हो चुकी थी, हाल ही में उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी और रिश्ता खत्म करना चाहती थी.

इसको लेकर उमाशंकर गुस्सा हो गया, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया.

उन्होंने कहा, “उमाशंकर किशोरी के घर गया और उस पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय उसकी मां वहां मौजूद थी, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी.”

पीड़ित के माता-पिता की शिकायत के बाद वारासीगुडा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जांच शुरू कर दी है.