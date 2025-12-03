ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : इंश्योरेंस के 4 करोड़ रुपये के लिए भाई ने भाई की कर दी हत्या, 3 गिरफ्तार

हत्या के मामले में भाई समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

करीमनगर (तेलंगाना) : तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामादुगु मंडल में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें एक भाई ने अपने बड़े भाई के नाम पर इंश्योरेंस करवाया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसे सड़क हादसा का रूप देने की कोशिश की. इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि के शक के आधार पर पुलिस ने मामले को अपने हाथ में लिया और मुख्य आरोपी ममीदी नरेश समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौश आलम ने मंगलवार को मामले के बारे में जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी, रामादुगु गांव का रहने वाला ममीदी नरेश, करीब 1.5 करोड़ रुपये का भारी फाइनेंशियल नुकसान उठा चुका था. अपना कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर, नरेश ने अपने भाई, ममीदी वेंकटेश, जो 37 साल का था, अविवाहित और “मानसिक रूप से नासमझ” था, के नाम पर करीब 4.14 करोड़ रुपये की कई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फैसला किया. उसका मकसद उसे मारना और बाद में हत्या को रोड हादसा बताकर इंश्योरेंस की रकम क्लेम करना था.