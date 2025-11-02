तेलंगाना: पत्नी, बेटी और साली की दरांती से हत्या के बाद खत्म कर ली खुद की भी जिंदगी
तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कुलकाचारला मंडल में यह नृशंस घटना घटी. एक व्यक्ति ने पत्नी, बेटी और साली की हत्या कर दी.
Published : November 2, 2025 at 2:15 PM IST
हैदराबादः तेलंगाना के विकाराबाद में शनिवार रात हुई हृदय विदारक घटना सामने आयी है. यहां, एक शख्स ने घर की चार दीवारों के भीतर भरोसे, प्रेम और अपनापन का कत्ल कर दिया. परिवार के दो सदस्यों की हत्या करने के बाद उसने उसने खुद भी फंदा लगा लिया. इस पूरे घटनाक्रम में सनकी आरोपी की एक बेटी किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकली.
क्या है घटनाः
तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कुलकाचारला मंडल में यह नृशंस घटना घटी. वेपुरी यादय्या नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और साली की दरांती से बेरहमी से हत्या कर दी. बड़ी बेटी पिता के हमले से बाल-बाल बच गई. उसके सिर और हाथ पर चाकू के घाव हैं. बाद में आरोपी ने आत्महत्या कर ली.
पुलिस कर रही जांचः
घटना की सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गयी. पुलिस को सूचना दी गयी. पुलिस मौके पर पहुंची. परिगी के डीएसपी श्रीनिवास ने भी घटनास्थल का मुआयना किया. आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का मानना है कि हत्या पारिवारिक विवाद के कारण हुई.
सोते वक्त किया हमलाः
अधिकारियों ने बताया कि कुलकाचेरला मंडल में देर रात ढाई से तीन बजे के बीच हुई इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी (लगभग 35 वर्ष), छोटी बेटी (लगभग 10 वर्ष) और साली (लगभग 40 वर्ष) की उस समय कथित तौर पर दरांती से हत्या कर दी, जब वे घर में सो रही थीं.
बड़ी बेटी अस्पताल में भर्तीः
अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी की भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकलने में सफल रही. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने बाद में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद था. मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.
