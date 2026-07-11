बेंगलुरु : व्यक्ति ने अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर खुद भी जान दी
आरोपी ने तीन को लोगों को मार डाला, उस दौरान उसके पिता उस समय घर पर नहीं थे. इससे उनकी जान बच गई.
Published : July 11, 2026 at 7:01 PM IST
बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने शनिवार को अपनी मां समेत अपने परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी. बताया जाता है कि प्रशांत (34) ने अपनी मां मंगलम्मा (55), दादी नानजम्मा (65) और बहनोई सतीश (50) पर घातक हथियार से हमला करके हत्या कर दी. इसके बाद उसके की जीवनलीली समाप्त कर ली.
यह घटना कामाक्षीपाल्या पुलिस इलाके के अंतर्गत आने वाले कोटिगेपाल्या में हुई. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशांत, जो अविवाहित था, अपने माता-पिता, दादी और बहनोई के साथ रहता था.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मां एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थीं और उनकी दादी नगरपालिका कर्मचारी थीं. उनके जीजा प्लंबर का काम करते थे और उसी घर में रहते थे."
अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह जब उसके पिता घर पर नहीं थे, तो प्रशांत ने एक घातक हथियार से तीनों की हत्या कर दी. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी घर की तरफ दौड़े, प्रशांत को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया. अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले प्रशांत ने कथित तौर पर कमरे में आत्महत्या कर ली.
प्रशांत के पिता चिक्कन्ना ने कहा कि उनके बेटे की अपनी मां के साथ हमेशा छोटी-मोटी बहस होती रहती थी, लेकिन आज सुबह सब कुछ ठीक लग रहा था.
उन्होंने कहा, "प्रशांत की अपनी मां से हमेशा छोटी-मोटी बहस होती रहती थी. लेकिन कल रात या आज सुबह कोई लड़ाई नहीं हुई. आज सुबह जब मैं काम पर गया तो सब ठीक था. मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया. मुझे नहीं पता कि अगर मैं घर पर होता तो क्या वह मुझे भी मार देता."
पड़ोसियों के हवाले से बेंगलुरु वेस्ट डिवीजन के डीसीपी यतीश ने कहा कि प्रशांत को शायद कोई मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी. उन्होंने कहा, "हम इसकी जांच कर रहे हैं.
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