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कर्नाटक : 10 रुपये को लेकर हुए झगड़े में व्यक्ति की हत्या, 6 गिरफ्तार

रायचूर (कर्नाटक): महज 10 रुपये को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रायचूर में बुधवार की रात हंचिनाला कैंप के पास एक पेट्रोल पंप पर 10 रुपये को लेकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया. इस सिलसिले में इडापनूर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान मेघनाथ (42) के रूप में हुई है. इस मामले में रवि, वीरेश, नरसिम्हा, मरेप्पा, रमेश और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है.

8 जुलाई की रात को हंचिनाला पेट्रोल पंप पर मेघनाथ के दोस्त महेश और पेट्रोल पंप स्टाफ के बीच झगड़ा हो गया, जब महेश ने पेट्रोल खरीदा और उसे 10 रुपये कम दिए गए.

नागराज, जो उस समय उसके साथ था, और मारे गए मेघनाथ ने लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने मेघनाथ पर गंभीर हमला किया और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

क्या है मामला

महेश ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया था और पेट्रोल पंप के कर्मचारी रवि और महेश के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि उसने उसे 10 रुपये कम दिए थे. नागराज और मेघनाथ, जो उसके साथ थे, ने लड़ाई रोकने की कोशिश की. तभी पेट्रोल पंप पर मौजूद आरोपियों ने कहा, "तुम हमारी लड़ाई में क्यों दखल दे रहे हो? तुमने बहुत कुछ कर दिया है, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे."

वहीं नरसिम्हा और मरेप्पा ने मेघनाथ का अपशब्दों से अपमान किया. तभी वीरेश नाम के एक आदमी ने मेघनाथ के सिर पर डंडे से वार कर दिया.