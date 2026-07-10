ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : 10 रुपये को लेकर हुए झगड़े में व्यक्ति की हत्या, 6 गिरफ्तार

कर्नाटक के रायचूर में महज 10 रुपये को लेकर एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया.घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

CCTV footage of the incident and Meghnath (died)
सीसीटीवी में कैद घटना और मेघनाथ (मृतक) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायचूर (कर्नाटक): महज 10 रुपये को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. रायचूर में बुधवार की रात हंचिनाला कैंप के पास एक पेट्रोल पंप पर 10 रुपये को लेकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया. इस सिलसिले में इडापनूर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान मेघनाथ (42) के रूप में हुई है. इस मामले में रवि, वीरेश, नरसिम्हा, मरेप्पा, रमेश और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया है.

8 जुलाई की रात को हंचिनाला पेट्रोल पंप पर मेघनाथ के दोस्त महेश और पेट्रोल पंप स्टाफ के बीच झगड़ा हो गया, जब महेश ने पेट्रोल खरीदा और उसे 10 रुपये कम दिए गए.

नागराज, जो उस समय उसके साथ था, और मारे गए मेघनाथ ने लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने मेघनाथ पर गंभीर हमला किया और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

क्या है मामला
महेश ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया था और पेट्रोल पंप के कर्मचारी रवि और महेश के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि उसने उसे 10 रुपये कम दिए थे. नागराज और मेघनाथ, जो उसके साथ थे, ने लड़ाई रोकने की कोशिश की. तभी पेट्रोल पंप पर मौजूद आरोपियों ने कहा, "तुम हमारी लड़ाई में क्यों दखल दे रहे हो? तुमने बहुत कुछ कर दिया है, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे."

वहीं नरसिम्हा और मरेप्पा ने मेघनाथ का अपशब्दों से अपमान किया. तभी वीरेश नाम के एक आदमी ने मेघनाथ के सिर पर डंडे से वार कर दिया.

उसी समय रवि ने भी एक डंडा लेकर मेघनाथ के सिर पर मारा, जबकि नरसिम्हा ने भी मेघनाथ की पीठ पर डंडे से इतनी जोर से मारा कि मेघनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा. इस संबंध में मेघनाथ की पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने महेश और नागराज पर भी हमला किया, जो लड़ाई सुलझाने गए थे.

गंभीर रूप से घायल मेघनाथ को रायचूर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और गुरुवार सुबह उनके सिर की सर्जरी की गई. हालांकि, इलाज का कोई असर नहीं हुआ और सुबह करीब 8.25 बजे उनकी मौत हो गई.

यह घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इडापनूर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही. आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें- मणिपुर में छह नगा नागरिकों की हत्या का मामला, NIA ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

TAGGED:

FIGHT OVER PETROL MONEY
MURDER IN PETROL PUMP
RAICHUR KARNATAKA
10 रुपये के झगड़े में मर्डर
FIGHT AT PETROL PUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.