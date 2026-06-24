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मुंबई लोकल ट्रेन में दरवाजा खुले रखने को लेकर विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में बारिश के दौरान दरवाजे खुले रखे जाएं या नहीं, इस बात पर हुई बहस के बाद कथित तौर पर एक सह-यात्री ने 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जो अभी फरार है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि पीड़ित मयंक लोहार पर मंगलवार को पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी और बोरीवली रेलवे स्टेशनों के बीच जानलेवा हमला किया गया. इसी दिन शहर में मॉनसून का आगमन भी हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि जब चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन रात 10:42 बजे अंधेरी स्टेशन पर पहुंची, तो लोहार और एक अन्य यात्री के बीच बहस हो गई. उनमें से एक चाहता था कि दरवाजे खुले रखे जाएं, जबकि दूसरे ने बारिश का हवाला देते हुए इसका विरोध किया. अधिकारियों ने बताया कि बहस के दौरान, आरोपी ने अपने पास मौजूद एक धारदार हथियार निकाला और कथित तौर पर लोहार के पेट में घोंप दिया. लोहार को गंभीर चोटें आई, जबकि आरोपी बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन के रुकने से पहले ही उससे कूदकर भाग गया. अधिकारी ने बताया कि सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की मदद से लोहार को पास के अस्पताल ले जाया गया.