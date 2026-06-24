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मुंबई लोकल ट्रेन में दरवाजा खुले रखने को लेकर विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

अधिकारियों ने कहा कि मामले की जाँच जीआरपी कर रही है. हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है.

MUMBAI LOCAL TRAIN MAN KILLED
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 2:31 PM IST

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मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में बारिश के दौरान दरवाजे खुले रखे जाएं या नहीं, इस बात पर हुई बहस के बाद कथित तौर पर एक सह-यात्री ने 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि हमलावर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जो अभी फरार है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि पीड़ित मयंक लोहार पर मंगलवार को पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी और बोरीवली रेलवे स्टेशनों के बीच जानलेवा हमला किया गया. इसी दिन शहर में मॉनसून का आगमन भी हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि जब चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन रात 10:42 बजे अंधेरी स्टेशन पर पहुंची, तो लोहार और एक अन्य यात्री के बीच बहस हो गई.

उनमें से एक चाहता था कि दरवाजे खुले रखे जाएं, जबकि दूसरे ने बारिश का हवाला देते हुए इसका विरोध किया. अधिकारियों ने बताया कि बहस के दौरान, आरोपी ने अपने पास मौजूद एक धारदार हथियार निकाला और कथित तौर पर लोहार के पेट में घोंप दिया.

लोहार को गंभीर चोटें आई, जबकि आरोपी बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन के रुकने से पहले ही उससे कूदकर भाग गया. अधिकारी ने बताया कि सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की मदद से लोहार को पास के अस्पताल ले जाया गया.

इसके बाद उन्हें नगर निगम के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वेस्टर्न रेलवे प्रशासन ने बताया कि चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास कोच में दरवाज़ों को लेकर हुई लड़ाई के दौरान एक यात्री ने लोहार को चाकू मार दिया. और जानकारी देते हुए बताया गया कि ट्रेन रात 11:04 बजे बोरीवली स्टेशन पहुँची और जीआरपी व आरपीएफ के जवान तीन मिनट के भीतर कोच में पहुँच गए. उन्होंने स्ट्रेचर और पोर्टर्स के साथ मेडिकल स्टाफ को भी बुला लिया.

पीड़ित को रात 11:22 बजे बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसकी जाँच की. एक अधिकारी ने बताया कि मेडिकल सलाह पर अमल करते हुए, रेलवे अधिकारियों ने रात 11:42 बजे एम्बुलेंस से उसे कांदिवली के शताब्दी अस्पताल भेजने का इंतजाम किया.

इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ के जवान उसके साथ थे. रेलवे प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत भी हासिल किए और उन्हें जाँच एजेंसियों को सौंप दिया. अधिकारी ने बताया कि एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर (मुंबई सेंट्रल) और सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर समेत रेलवे के सीनियर अधिकारियों ने रात करीब 1 बजे बोरीवली स्टेशन का दौरा किया और घटना का जायजा लिया. उन्होंने आगे कहा कि मामले की जाँच जीआरपी कर रही है, जो उन हालात का पता लगा रही है जिनकी वजह से चाकू मारने की घटना हुई.

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