दिल्ली में होली खेलने के दौरान चाकू से किया गया हमला, बिहार के युवक की मौत

बताया गया कि पुलिस की तरफ से हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बस तैनात है.

बुराड़ी में चाकू मारकर हत्या
बुराड़ी में चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 4, 2026 at 10:53 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में होली के जश्न के दौरान बुधवार को चाकू से हमले की घटना सामने आई. विवाद में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, घटना होली खेलने के दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद हुई.

बताया जा रहा है कि रंग लगाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवकों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया. हमले में बिहार निवासी नेपाल राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वजह और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उत्तर दिल्ली के डीसीपी राजा ने बताया की हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. गौरतलब है कि फरवरी में ही मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी. इसमें पुलिस बूथ से महज 30 मीटर दूर स्थित पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी.

