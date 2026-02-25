दिल्ली के चंदन पार्क इलाके में पत्नी और तीन बच्चों की नृशंस हत्या, आरोपी फरार
आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की ,क्राइम और फोरेंसिक टीम मौके पर
Published : February 25, 2026 at 10:27 AM IST|
Updated : February 25, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: नई दिल्ली: राजधानी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है.आउटर नॉर्थ दिल्ली के चंदन पार्क इलाके में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रात करीब ढाई बजे घटना की सूचना मिली. सूचना पर पुलिस टीम चंदन पार्क स्थित 60 फीटा रोड, गली नंबर-3 के एक मकान में पहुंची. कमरे के अंदर महिला और उसके तीन बच्चों के शव अलग-अलग पड़े मिले. मौके को तुरंत सील कर क्राइम और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए.
दिल्ली | आउटर नॉर्थ दिल्ली के चंदन पार्क इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 25, 2026
चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है. महिला के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.
प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पति घटना के बाद से लापता है और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस पारिवारिक विवाद सहित सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है.
