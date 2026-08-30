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आंध्र प्रदेश: माचिस को लेकर हुई बहस, चाकू घोंपकर व्यक्ति की हत्या

बापटला जिले के वेमुरु मंडल का रहने वाले मृतक ईपुरी योहान खेतिहर मजदूर थे. उनके परिवार में उनकी दिव्यांग पत्नी और बीमार बेटा है.

man killed after minor argument over matchbox turned violent in Bapatla of Andhra Pradesh
मृतक ईपुरी योहान, उनकी पत्नी और बेटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 4:24 PM IST

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बापटला (आंध्र प्रदेश): बापटला जिले में माचिस को लेकर हुई मामूली बहस के हिंसक हो जाने के बाद कथित तौर पर 46 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई.

मृतक ईपुरी योहान वेमुरु मंडल के वेल्लाबाडू गांव के रहने वाले थे और खेतिहर मजदूर थे. उनके परिवार में उनकी दिव्यांग पत्नी बुज्जी और बीमार बेटा चंटी हैं.

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे, गांव के ही एक व्यक्ति, चरण तेजा की योहान से सड़क पर मुलाकात हुई और उसने सिगरेट जलाने के लिए योहान से माचिस मांगी.

उन्होंने कहा, "दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे, और उनके बीच जल्दी ही बहस शुरू हो गई. वे एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करके उन्हें शांत कराया, और दोनों को घर भेज दिया."

लेकिन, थोड़ी देर बाद झगड़ा फिर से शुरू हो गया. पुलिस ने आगे कहा, "चरण तेजा अपने पास के घर से चाकू ले आया और योहान की पीठ में घोंप दिया, जिससे योहान बेहोश हो गया. पड़ोसियों ने उसे तेनाली सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

सब-इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा, "सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, शव रिश्तेदारों को सौंप दिया गया."

इस बीच, स्थानीय लोगों ने कहा कि मृतक की दिव्यांग पत्नी बुज्जी, और बेटा चंटी योहान की हत्या के बाद बहुत दुखी हैं. एक पड़ोसी ने कहा, "वह उनका एकमात्र सहारा था. यह पूरे इलाके के लिए भी बहुत दुख की बात है."

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