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शादी से इनकार करने पर युवती को HIV संक्रमित सिरिंज घोंपा, आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी के पोचाराम इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने शादी से इनकार करने पर एक युवती को कथित तौर पर HIV संक्रमित सिरिंज से उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी और पीड़िता की शादी उनके परिवारों ने तय की थी. शादी तय होने के कुछ दिनों बाद युवती को पता चला कि लड़का और उसके माता-पिता 'एड्स' (AIDS) से पीड़ित हैं. यह जानकारी मिलते ही युवती ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इस दौरान दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी.

उठाया खौफनाक कदम

शादी टूटने से नाराज युवक 11 मार्च को युवती के घर पहुंचा. उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा. जब युवती अपने फैसले पर अडिग रही, तो गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर इन्फेक्टेड खून वाली सिरिंज से उस पर हमला कर दिया.