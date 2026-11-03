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बेंगलुरु में चाकू की नोक पर महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन लूटने की कोशिश, लोगों ने बचाया

बेंगलुरु में चाकू की नोक पर महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन लूटने की कोशिश ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के डोम्लूर 100 फीट रोड पर एक आदमी कथित तौर पर एक दुकान में घुस गया, एक युवती को चाकू की नोक पर पकड़ लिया और उसका गला काटने की धमकी देते हुए उससे उसकी सोने की चेन देने की मांग की.

बाद में लोगों ने महिला को बचाया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.

पुलिस के मुताबिक आरोपी जिसकी पहचान प्रभुराज के तौर पर हुई है, सुबह करीब 11.45 बजे हेलमेट और ग्लव्स पहनकर एक ब्रांडेड बैग और जूते रिपेयर की दुकान में घुसा. महिला कर्मचारी जो सुबह 10 बजे दुकान खोलने आई थी, उस समय अकेली थी. आरोपी ने शुरू में दावा किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था, फिर उसने महिला को पकड़कर चाकू से धमकाया. कहा जा रहा है कि उसने महिला से उसकी सोने की चेन मांगी. जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी गर्दन पकड़ी, चाकू उसके गले के पास रखा और उसे घसीटकर दुकान के बाहर ले गया.