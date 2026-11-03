बेंगलुरु में चाकू की नोक पर महिला से दिनदहाड़े सोने की चेन लूटने की कोशिश, लोगों ने बचाया
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर गला काटने की धमकी दी.
Published : November 3, 2026 at 12:47 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के डोम्लूर 100 फीट रोड पर एक आदमी कथित तौर पर एक दुकान में घुस गया, एक युवती को चाकू की नोक पर पकड़ लिया और उसका गला काटने की धमकी देते हुए उससे उसकी सोने की चेन देने की मांग की.
बाद में लोगों ने महिला को बचाया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.
पुलिस के मुताबिक आरोपी जिसकी पहचान प्रभुराज के तौर पर हुई है, सुबह करीब 11.45 बजे हेलमेट और ग्लव्स पहनकर एक ब्रांडेड बैग और जूते रिपेयर की दुकान में घुसा. महिला कर्मचारी जो सुबह 10 बजे दुकान खोलने आई थी, उस समय अकेली थी.
आरोपी ने शुरू में दावा किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था, फिर उसने महिला को पकड़कर चाकू से धमकाया. कहा जा रहा है कि उसने महिला से उसकी सोने की चेन मांगी. जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी गर्दन पकड़ी, चाकू उसके गले के पास रखा और उसे घसीटकर दुकान के बाहर ले गया.
वीडियो में दिख रहा है कि महिला आरोपी से उसे छोड़ने की गुहार लगा रही है, जबकि वह उसे ऑटोरिक्शा में ले जाने की धमकी दे रहा है. उसने हेलमेट से अपना चेहरा ढका हुआ था और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में चाकू था.
जब लोग इकट्ठा हुए और उससे महिला को छोड़ने और वहां से जाने के लिए कहा, तो आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि वह उसे नहीं चाहता और उसका गला काटने की धमकी दी. आखिरकार लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और महिला को बचा लिया. उन्होंने उसे पीटा, घसीटकर एक खंभे से बांध दिया और पुलिस को सौंपने से पहले फिर से मारपीट की.
इंदिरानगर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी ईस्ट विक्रम आमटे ने कहा कि आरोपी चेन स्नेचिंग करने के इरादे से आया था. जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने महिला को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी. आगे की जांच जारी है.