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एक नहीं, दो नहीं इस बंदे की है तीन बीवियां, तीनों को रखने के लिए तैयार, ये है रियल लाइफ किस-किस को प्यार करूं

गढ़वा में एक युवक ने दो बीवियां होने के बाद भी तीसरी शादी की है. तीसरी ने गांव पहुंच कर जमकर हंगामा किया है.

MAN HAS MARRIED FOR THIRD TIME
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 5:27 PM IST

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गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के मकरी गांव में एक लड़की अपने नानी और परिजनों के साथ अपने पति के घर पहुंची. वहां पहुंचकर उसने हंगामा मचाते हुए न्याय की गुहार लगाई. युवती का आरोप है कि हिंदू रीति-रिवाज से शादी के बावजूद उसे पत्नी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है.

युवक का दावा-तीन शादियां अब आम बात हो गई हैं

वहीं, युवक अर्जुन सिंह (अर्जुन कुशवाहा) ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आजकल दो-तीन शादियां करना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि "हम तीनों को रखने को तैयार हैं" और "आजकल वीडियो बनाने से क्या होता है, खूब वायरल होगा और कुछ नहीं होता है".

तीन शादी करने वाला युवक (ETV Bharat)

पीड़िता की कहानी, शादी, धोखा और परित्याग

22 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि अप्रैल 2025 में धुरकी थाना क्षेत्र के मकरी गांव निवासी अर्जुन कुशवाहा के साथ बंशीधर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ था. विवाह में दोनों पक्षों के परिजन भी शामिल हुए थे. शादी के बाद उसे ससुराल में केवल दो दिन रखा गया. इसके बाद अर्जुन उसे अपने साथ छत्तीसगढ़ ले गया, जहां एक सप्ताह रखने के बाद मायके छोड़ने के बहाने पलामू जिले के रेहला में छोड़कर फरार हो गया. किसी तरह वह अपने नानी के घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी.

दूसरी शादी का खुलासा और परिवार का रवैया

लड़की का कहना है कि बाद में उसकी सास उससे मिलने आती-जाती रही और कहती थी कि अर्जुन की दूसरी शादी से जुड़ा मामला चल रहा है. केस खत्म होने के बाद उसे घर ले जाया जाएगा. इसी दौरान उसे पता चला कि अर्जुन की पहले भी दो शादियां हो चुकी हैं. यह जानकर वह पूरी तरह टूट गई.

इसी बीच एक वर्ष बाद सड़क दुर्घटना में उसके पिता की भी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद उसकी सास और देवर अमित कुमार ने सगमा बुलाकर उसकी नानी से कहा कि अपनी नातिन की कहीं और शादी कर दीजिए, क्योंकि अर्जुन अब उसे नहीं रखेगा.

लड़की ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन...

ये बात पता चलते ही लड़की ने कई बार पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. आखिरकार लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ मकरी गांव पहुंची, जहां उसने अर्जुन को कथित दूसरी पत्नी के साथ घर में देखा. इसके बाद उसने ग्रामीणों के सामने न्याय की गुहार लगाई. ग्रामीणों ने भी मामले को गंभीर बताते हुए इसे अन्याय बताया.

थाने में लिखित शिकायत, अर्जुन का पलटवार

लड़की ने धुरकी थाना पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए न्याय की मांग की है. वहीं, अर्जुन कुशवाहा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. उनका कहना है कि लड़की के आरोप गलत हैं और उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि आजकल दो-तीन शादी करना आम बात हो गई है, उसे जहां जाना है, जा सकती है.

फिलहाल पूरे मामले की लिखित शिकायत धुरकी थाना में दी गई है. पुलिस जांच में मामले के तथ्यों की पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि अभी शिकायत आई है और मामले की छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

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