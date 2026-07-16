ETV Bharat / bharat

एक नहीं, दो नहीं इस बंदे की है तीन बीवियां, तीनों को रखने के लिए तैयार, ये है रियल लाइफ किस-किस को प्यार करूं

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )