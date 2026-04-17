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बीवी का पैर काटकर पहुंच गया थाने! पुलिस के सामने किया सरेंडर

पालनाडू: आंध्र प्रदेश के पालनाडू जिले के मुप्पल्ला मंडल में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना हुई. खबर के मुताबिक, यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसका पैर काट दिया और फिर उसके कटे हुए पैर को एक बैग में रखकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. शक की वजह से की गई इस चौंकाने वाली घटना से आस-पास के लोग हैरान हैं.

पुलिस के मुताबिक, थोंडापी गांव की बीसी कॉलोनी के रहने वाला शख्स की शादी कई साल पहले हुई थी. दंपती की पांच बेटियां हैं. परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है. पत्नी परिवार चलाने के लिए सिलाई का काम करती है. वहीं पति खेती का काम करता है.

कहा जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी के बर्ताव पर शक था, इसलिए पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे. गुरुवार को, जब पत्नी बाहर निकलने की तैयारी कर रही थीं, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. अचानक गुस्से में आकर शख्स ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसका दाहिना पैर कट गया.

आरोप है कि, उसने कटे हुए पैर को एक बैग में रखा और स्थानीय पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. वहीं, महिला के शरीर से काफी खून बह जाने के कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां से उसे गुंटूर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि, महिला की हालत अभी स्थिर है.