ETV Bharat / bharat

नेपाल-तिब्बत सीमा पर कुदरत का कहर: रांची का 41 वर्षीय युवक लापता, कोकर के हैदर अली गली के रहने वाले हैं रामप्रसाद

रांचीः नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद रांची के कोकर स्थित हैदर अली गली निवासी 41 वर्षीय रामप्रसाद घोष के लापता होने से परिवार की चिंता बढ़ गई है. रामप्रसाद नेपाल के काठमांडू स्थित अपर त्रिशूली बेसरा क्षेत्र में एक निजी कंपनी में काम करते हैं. वह एंडीज हाइड्रो पावर कंपनी में कार्यरत हैं और करीब दो महीने पहले काम के सिलसिले में नेपाल गए थे.

मंगलवार रात परिवार से अंतिम बातचीत हुई थी

परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात रामप्रसाद की परिवार से अंतिम बातचीत हुई थी. इसके बाद इलाके में प्राकृतिक आपदा आने के बाद से परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. परिजन लगातार फोन और अन्य माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक रामप्रसाद की कोई खोज-खबर नहीं मिल पाई है.

रामप्रसाद के परिवार के सदस्य चिंतित

रामप्रसाद के लापता होने की खबर के बाद कोकर स्थित उनके घर में चिंता का माहौल है. परिवार के सदस्य लगातार उनके सुरक्षित होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. रामप्रसाद की भाभी दीप्तिया घोष ने बताया कि परिवार की ओर से लगातार संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक उनसे बात नहीं हो सकी है. उनकी स्थिति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

नेपाल एंबेसी से संपर्क कर मांगी जानकारी

परिजनों ने नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि नेपाल एंबेसी को मैसेज भेजकर रामप्रसाद के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है.