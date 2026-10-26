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कर्नाटक: मंगलुरु का रहने वाला शख्स इजराइल में लापता, परिवार की विदेश मंत्रालय से गुहार

कर्नाटक के मंगलुरु का रहने वाला इजराइल में लापता ( ETV Bharat )

मंगलुरु (कर्नाटक): मंगलुरु का एक शख्स बेहतर भविष्य और रोजी-रोटी की तलाश में एम्प्लॉयमेंट वीजा पर इजराइल गया लेकिन रहस्यमयी हालात में लापता हो गया. इससे परेशान होकर उसके परिवार ने मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर और इजराइल के तेल अवीव में इंडियन एम्बेसी में एक औपचारिक शिकायत की है. इसमें उसे ढूंढने और बचाने के लिए तुरंत मदद की मांग की गई है.

लापता व्यक्ति 41 साल के शद्रक इमैनुएल हैं, जो मंगलुरु के पडिल के पास कन्नूर कोडेक्कल के रहने वाले हैं. शद्रक इमैनुएल मंगलुरु में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीजा लेने के बाद 16 मई, 2025 को इजराइल गए थे. उनके परिवार के अनुसार वह इजराइल के नाजरेथ के पास नोफ हागालिल में 'यूसीटी लिक्विड सॉल्यूशंस' नाम की एक कंपनी में काम करते था.

मोबाइल फोन से टूट संपर्क उनकी पत्नी डेजी इमैनुएल के मुताबिक शैड्रक व्हाट्सऐप के जरिए अपने परिवार के साथ नियमित रूप से संपर्क रहते थे. शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 की रात को उन्होंने अपने परिवार से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए करीब 22 मिनट तक बात की थी. उस बातचीत के बाद से उनके मोबाइल से संपर्क पूरी तरह से टूट गया. 18 अक्टूबर को परिवार के सदस्यों और इजराइल में उनके लोकल दोस्तों ने व्हाट्सऐप कॉल के जरिए उनसे बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उनके काम की जगह पर न होने से भी गहरी चिंता हुई है. उनसे संपर्क न हो पाने से परेशान होकर, परिवार सीधे मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी से मिला और एक लिखित शिकायत दी. उन्होंने अनुरोध किया कि विदेश मंत्रालय और दूतावास के जरिए उन्हें ढूंढने की कोशिशें तेज की जाएं. परिवार ने बताया कि कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को मानते हुए पॉजिटिव जवाब दिया.