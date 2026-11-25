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इजराइल में लापता मंगलुरु के शख्स की मौत, 37 दिन बाद शव वतन लौटा

शैड्रैक इमैनुएल (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु से बेहतर नौकरी और उज्जवल भविष्य की तलाश में इजराइल गए 41 साल के शैड्रैक इमैनुएल नाम के शख्स की मौत हो गई है. वह पडिल के पास कन्नूर कोडेक्कल के रहने वाले थे.

इजराइल के तेल अवीव में भारतीय दूतावास के आधिकारिक रिकॉर्ड से यह पुष्टि होता है कि शैड्रैक इमैनुएल 16 अक्टूबर, 2026 के बाद रहस्यमयी हालात में लापता हो गए थे. उसके बाद पता चला कि 19 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई.

ईटीवी भारत से बात करते हुए शैड्रैक इमैनुएल की बहन सविता ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उनके भाई का पार्थिव शरीर मंगलुरु लाया गया है. शैड्रैक इमैनुएल की मौत के कारण या उसके आस-पास के हालात के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. तेल अवीव में भारतीय दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन ने 9 नवंबर, 2026 को पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया. मृतक की पत्नी, डेजी इमैनुएल के अनुरोध के बाद, दूतावास ने उनकी बहन, सविता के.एस. और चंद्रमोहन चंद्रन को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लेने की आधिकारिक इजाजत दी. इसके अनुसार पार्थिव शरीर मंगलुरु लाया गया है.