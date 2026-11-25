इजराइल में लापता मंगलुरु के शख्स की मौत, 37 दिन बाद शव वतन लौटा
मंगलुरु का रहने वाला शख्स इजराइल में लापता हो गया था. उसकी मौत हो गई. 37 दिन बाद उसका शव भारत लौटा है.
Published : November 25, 2026 at 6:05 PM IST
मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु से बेहतर नौकरी और उज्जवल भविष्य की तलाश में इजराइल गए 41 साल के शैड्रैक इमैनुएल नाम के शख्स की मौत हो गई है. वह पडिल के पास कन्नूर कोडेक्कल के रहने वाले थे.
इजराइल के तेल अवीव में भारतीय दूतावास के आधिकारिक रिकॉर्ड से यह पुष्टि होता है कि शैड्रैक इमैनुएल 16 अक्टूबर, 2026 के बाद रहस्यमयी हालात में लापता हो गए थे. उसके बाद पता चला कि 19 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई.
ईटीवी भारत से बात करते हुए शैड्रैक इमैनुएल की बहन सविता ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि उनके भाई का पार्थिव शरीर मंगलुरु लाया गया है. शैड्रैक इमैनुएल की मौत के कारण या उसके आस-पास के हालात के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है.
तेल अवीव में भारतीय दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन ने 9 नवंबर, 2026 को पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया. मृतक की पत्नी, डेजी इमैनुएल के अनुरोध के बाद, दूतावास ने उनकी बहन, सविता के.एस. और चंद्रमोहन चंद्रन को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लेने की आधिकारिक इजाजत दी. इसके अनुसार पार्थिव शरीर मंगलुरु लाया गया है.
शैड्रैक इमैनुएल का पार्थिव शरीर को आज (बुधवार, 25 नवंबर) दोपहर 3:00 बजे फर्स्ट क्रॉस, लेबर कॉलोनी, शक्तिनगर में मौजूद घर 'अमेजिंग ग्रेस' पर लाया जाएगा. परिवार के सदस्यों ने बताया कि अंतिम संस्कार शाम 4:00 बजे शुरू होगा, जिसके बाद मंगलुरु के गोरीगुड्डे कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाएगा.
घटना की पृष्ठभूमि
शैड्रैक इमैनुएल 16 मई 2025 को मंगलुरु की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के दिए गए वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीजा पर इजराइल गए थे. वह नाजरेथ के पास नोफ हागालिल में मौजूद 'यूसीटी फ़्लूइड सॉल्यूशंस' कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम करते थे. 16 अक्टूबर, 2026 को रात लगभग 8:05 बजे, शैड्रैक ने अपनी पत्नी और परिवार वालों से वाट्सऐप वीडियो कॉल पर लगभग 22 मिनट तक बात की. उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका. वह अपनी कंपनी में भी काम करने नहीं आ रहे थे.
ऐसे में गायब होने से परेशान होकर उनकी पत्नी, डेजी इमैनुएल और उनकी बहन, सविता ने मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर, स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों, और तेल अवीव में भारतीय दूतावास में शिकायत दर्ज कराई, और उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई. हालांकि अब यह साफ हो गया है कि शैड्रैक ने 19 अक्टूबर को आखिरी सांस ली.
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