मसूरी में आग लगने से जिंदा जला दिल्ली का शख्स, कमरे में जलता मिला हीटर
मसूरी में किराये के कमरे में लगी आग, दिल्ली निवासी शख्स की जलकर मौत, जलती हीटर के पास जली अवस्था में पड़ा मिला था शख्स
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 9:40 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा हुआ है. जहां मसूरी सिविल अस्पताल स्थित एक मकान के कमरे में आग लग गई. जिसमें झुलस कर एक व्यक्ति की जान चली गई. आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक उसकी जलकर मौत हो गई थी. वहीं, मसूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है.
कमरे में आग लगने से जिंदा जला दिल्ली का शख्स: जानकारी के मुताबिक, मसूरी सिविल अस्पताल के पास स्थित संजीव गोयल के मकान में शुक्रवार यानी 16 जनवरी की शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. जबकि, दिल्ली निवासी एक व्यक्ति आग लगने से जिंदा जल गया. व्यक्ति की पहचान गौरव टुटेजा के रूप में हुई है. गौरव पिछले दो हफ्ते से उस मकान में किराये के कमरे में रह रहा था.
कमरे में जल रहा था हीटर: स्थानीय लोगों की मानें तो गौरव ने एक-दो दिन पहले ही अपने कमरे के लिए रूम हीटर खरीदा था. शुक्रवार देर शाम को लोगों ने कमरे से धुआं उठता देखा. धुआं बढ़ता देख लोगों ने तत्काल मकान मालिक को सूचना दी. जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर हीटर जल रहा था और कमरे में आग फैल चुकी थी. बिस्तर समेत अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जल चुका था.
हीटर के पास जली अवस्था में पड़ा मिला शख्स: वहीं, कमरे के भीतर गौरव टुटेजा हीटर के पास जली अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस एवं फायर सर्विस टीम ने तत्काल आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. प्राथमिक जांच में गौरव की मौके पर ही मौत होने की पुष्टि हुई. घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है. उधर, गौरव की मौत की खबर पाते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
आग लगने से मौत
- गौरव टुटेजा पुत्र देश पाल टुटेजा (उम्र 47 वर्ष), निवासी- एफ 62, ब्लॉक एफ, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली
हीटर से आग लगने की जताई जा रही आशंका: वहीं, पुलिस की ओर से मौके पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सिविल अस्पताल मसूरी भेज दिया गया है. पुलिस आग लगने के कारणों की गहन जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर हीटर से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. फिर भी पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
