पत्नी का बर्थडे मनाने घर पहुंचे व्यक्ति की मिली लाश, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
एक महिला के पति की कथित तौर पर हत्या कर दी गई, जब वह जन्मदिन की बधाई देने आया था. जीवन ज्योति नायक की रिपोर्ट...
Published : July 18, 2026 at 2:13 PM IST
बालेश्वर (ओडिशा): ओडिशा के बालासोर जिले के सहदेवखुंटा थाना क्षेत्र से शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. आरोप है कि पत्नी का जन्मदिन मनाने आए पति की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने कर दी. मृतक के भाई ने इस संबंध में बालेश्वर के सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई ह.। हत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जगतसिंहपुर जिले के रामचंद्र सेठी के 34 साल के बेटे रश्मिरंजन सेठी कटक में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे. रश्मिरंजन की पत्नी एनएचआरएम, बालेश्वर में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रही हैं.
16 जुलाई को रश्मिरंजन अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए कटक से बालेश्वर में किराए के मकान में रह रही अपनी पत्नी के पास आया था. गुरुवार देर रात महिला ने अपने ससुराल वालों को अपने पति रश्मिरंजन सेठी के आत्महत्या के बारे में बताया.
वहीं रश्मिरंजन के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या पहले से तय प्लान के तहत की गई. मृतक के परिवार ने घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन ने 315/26 के तहत मामला दर्ज किया है और घटना की आगे की जांच कर रही है.
रश्मिरंजन के भाई पृथ्वी कुमार सेठी ने कहा, "16 तारीख को मेरी भाभी का जन्मदिन था. मेरा भाई उनका जन्मदिन मनाने के लिए रात 9 बजे कटक से बालेश्वर आया था. भाभी ने देर रात मेरे भाई के नंबर से मुझे फोन किया और बताया कि मेरे भाई की मौत हो गई है."
परिवार ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई: मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि अगर रश्मिरंजन की मौत हो गई थी, तो पुलिस स्टेशन को सूचित किए बिना उसे मेडिकल सेंटर क्यों ले जाया गया. महिला पर अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या करने का आरोप है. हालांकि, उसकी मौत के सही हालात अभी साफ नहीं हैं.
रश्मिरंजन भाई ने आगे कहा, भाभी का एक असिस्टेंट इंजीनियर के साथ रिश्ता था. जिसे लेकर दोनों पति-पत्नी में कई बार झगड़े हुए. लंबे समय तक लंबी दूरी भी रही. भाभी ने प्लान बनाकर मेरे भाई को बालेश्वर बुलाया था. मेरे भाई के आने के बाद, उस असिस्टेंट इंजीनियर ने भाभी के परिवार के साथ मिलकर मेरे भाई को मार डाला.
जांच जारी है: सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन के आईआईसी आलोक कुमार बेहरा ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मृतक के परिवार ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है. हमने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है. ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. हमें अस्पताल से खबर मिली. हमने वहां से बॉडी बरामद की. बाद में, परिवार ने शिकायत की. परिवार ने मर्डर केस दर्ज कराया है.
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