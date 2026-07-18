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पत्नी का बर्थडे मनाने घर पहुंचे व्यक्ति की मिली लाश, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

बालेश्वर (ओडिशा): ओडिशा के बालासोर जिले के सहदेवखुंटा थाना क्षेत्र से शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. आरोप है कि पत्नी का जन्मदिन मनाने आए पति की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने कर दी. मृतक के भाई ने इस संबंध में बालेश्वर के सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई ह.। हत्या की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जगतसिंहपुर जिले के रामचंद्र सेठी के 34 साल के बेटे रश्मिरंजन सेठी कटक में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे. रश्मिरंजन की पत्नी एनएचआरएम, बालेश्वर में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रही हैं.

16 जुलाई को रश्मिरंजन अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए कटक से बालेश्वर में किराए के मकान में रह रही अपनी पत्नी के पास आया था. गुरुवार देर रात महिला ने अपने ससुराल वालों को अपने पति रश्मिरंजन सेठी के आत्महत्या के बारे में बताया.

वहीं रश्मिरंजन के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या पहले से तय प्लान के तहत की गई. मृतक के परिवार ने घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन ने 315/26 के तहत मामला दर्ज किया है और घटना की आगे की जांच कर रही है.

रश्मिरंजन के भाई पृथ्वी कुमार सेठी ने कहा, "16 तारीख को मेरी भाभी का जन्मदिन था. मेरा भाई उनका जन्मदिन मनाने के लिए रात 9 बजे कटक से बालेश्वर आया था. भाभी ने देर रात मेरे भाई के नंबर से मुझे फोन किया और बताया कि मेरे भाई की मौत हो गई है."