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तीन लाख रुपये का लिया कर्ज, साहूकारों ने वसूल लिए गए 18 लाख रुपये, दो गिरफ्तार

बेलगावी के एसपी ने कहा कि बिना लाइसेंस के साहूकारी का कारोबार चलाना और गैर-कानूनी तरीकों से कर्जदारों को परेशान करना एक दंडनीय अपराध है.

Two people have been arrested on charges of charging excess amount in lieu of loan.
कर्ज के एवज में अधिक राशि वसूलने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. (प्रतीकात्मक-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 4:25 PM IST

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बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक व्यक्ति से लिए गए कर्ज के बदले में भारी ब्याज लगाकर रुपये वसूल किए जाने का मामला सामने आया है. इस सिलसिले में पुलिस ने दो निजी साहूकारों को गिरफ्तार किया है.

बताया जाता है कि निजी साहूकारों ने एक मजदूर से 3.1 लाख रुपये लोन पर 18.6 लाख रुपये का ब्याज गैर कानूनी तरीके से वसूला और उससे रुपये मांगने की धमकी भी देते रहे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदित्य अशोक भोसले और अभिषेक अशोक भोसले के रूप में हुई है, जो दोनों रायबाग शहर के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों गैर-कानूनी तरीके से पैसे उधार देने का धंधा करते थे, बहुत अधिक ब्याज लेते थे. साथ ही कर्ज लेने वालों को बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित विट्ठल तुकाराम माने ने आरोपी से 3.10 लाख रुपये उधार लिए थे.

हालांकि आरोपियों ने कथित तौर पर उनसे सिर्फ ब्याज के तौर पर 18.60 लाख रुपये वसूल लिए, लेकिन वे और भुगतान की मांग करते रहे और कहा जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

माने की शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें स्थानीय बाजार जाने और जरूरी राशन खरीदने से रोककर उनकी रोजी-रोटी भी रोकी. कहा जाता है कि उन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे एक रिश्तेदार के फार्महाउस पर रहने के लिए मजबूर किया.

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने लोन का फायदा उठाकर उससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के छह खाली चेक, केनरा बैंक के खाली चेक और 500 रुपये की कीमत वाले खाली बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लिए.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 352 और 351(2) के साथ-साथ कर्नाटक अत्यधिक ब्याज वसूलने पर रोक अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है.

दोनों आरोपियों को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है.

बेलगावी के पुलिस अधीक्षक के. रामराजन ने कहा कि बिना लाइसेंस के पैसे उधार देने का बिजनेस चलाना और गैर-कानूनी तरीकों से कर्ज लेने वालों को परेशान करना एक सजा का कानून है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे साहूकारों की धमकियों में न आएं और अगर किसी को भी ऐसी परेशानी हो रही है, तो वे तुरंत पास के पुलिस स्टेशन जाएं और बिना डरे शिकायत दर्ज कराएं.

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