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तीन लाख रुपये का लिया कर्ज, साहूकारों ने वसूल लिए गए 18 लाख रुपये, दो गिरफ्तार

कर्ज के एवज में अधिक राशि वसूलने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ( प्रतीकात्मक-IANS )

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक व्यक्ति से लिए गए कर्ज के बदले में भारी ब्याज लगाकर रुपये वसूल किए जाने का मामला सामने आया है. इस सिलसिले में पुलिस ने दो निजी साहूकारों को गिरफ्तार किया है.

बताया जाता है कि निजी साहूकारों ने एक मजदूर से 3.1 लाख रुपये लोन पर 18.6 लाख रुपये का ब्याज गैर कानूनी तरीके से वसूला और उससे रुपये मांगने की धमकी भी देते रहे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदित्य अशोक भोसले और अभिषेक अशोक भोसले के रूप में हुई है, जो दोनों रायबाग शहर के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों गैर-कानूनी तरीके से पैसे उधार देने का धंधा करते थे, बहुत अधिक ब्याज लेते थे. साथ ही कर्ज लेने वालों को बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानी देते थे और जान से मारने की धमकी देते थे.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित विट्ठल तुकाराम माने ने आरोपी से 3.10 लाख रुपये उधार लिए थे.

हालांकि आरोपियों ने कथित तौर पर उनसे सिर्फ ब्याज के तौर पर 18.60 लाख रुपये वसूल लिए, लेकिन वे और भुगतान की मांग करते रहे और कहा जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

माने की शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें स्थानीय बाजार जाने और जरूरी राशन खरीदने से रोककर उनकी रोजी-रोटी भी रोकी. कहा जाता है कि उन्होंने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे एक रिश्तेदार के फार्महाउस पर रहने के लिए मजबूर किया.