सरकारी बस किया हाईजैक,18 किलोमीटर पीछा व NH ब्लॉक कर पुलिस ने आरोपी को दबोचा
बस अगवा करने वालो को पकड़ने के लिए पुलिस को मेटपल्ली मंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक करना पड़ा.
Published : July 22, 2026 at 8:35 PM IST
कोरुतला (तेलंगाना) : तेलंगाना के जगतियाल जिले में आरटीबस को अगवा कर लिया गया. हालांकि पुलिस ने 18 किलोमीटर तक बस का पीछा करने के बाद उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली. घटना मंगलवार को हुई. बताया जाता है कि एक आदमी ने कोरुतला बस स्टैंड से एक आरटीसी बस को लेकर फरार हो गया.
आरसीटी अधिकारियों और पुलिस के अनुसार, कोरुतला डिपो की एक आरटीसी बस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी थी, तभी संदिग्ध उसमें चढ़ा और निजामाबाद की ओर भाग गया. आरटीसी कर्मचारियों को तुरंत पता चल गया कि बस चोरी हो गई है इस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
मेटपल्ली सर्कल की पुलिस टीमों ने आरटीसी स्टाफ के साथ मिलकर अपनी गाड़ियों से बस का पीछा किया. पीछा करते समय, हाइजैकर ने कोरुतला, अरापेट और वेंकटरावपेट में तीन टू-व्हीलर को टक्कर मार दी, जिससे सवार घायल हो गए. उसने बस का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मार दी, जिससे उसे थोड़ा नुकसान हुआ.
इसी दौरान मेटपल्ली शहर में एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया, जब हाईजैक की गई आरटीसी बस एक प्राइवेट स्कूल बस के पास से तेजी से गुजरी, जबकि बच्चे उसमें चढ़ रहे थे. खुशकिस्मती से, किसी बच्चे को चोट नहीं आई.
वहीं पुलिस ने बस की पीछा करना जारी रखा, साथ ही पुलिस ने इब्राहिमपटनम पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी. जहां अधिकारियों ने बस को भागने से रोकने के लिए भारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके मेटपल्ली मंडल में गंदी हनुमान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया.
कोई रास्ता न होने पर, संदिग्ध ने कंट्रोल खो दिया, बस को सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा दिया और उसे रोक दिया.
इसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया. अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान, मकसद और मानसिक हालत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. पुलिस उससे यह भी पूछताछ कर रही है कि क्या उसने अकेले ऐसा किया था.
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