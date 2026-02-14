ETV Bharat / bharat

पंजाब: ड्रग्स ओवरडोज से युवक की मौत, परिजनों का सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

पंजाब के अमृतसर में कथित ड्रग्स से युवक की मौत ( ETV Bharat )

अमृतसर: कोट खालसा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गुरु नानकपुरा इलाके में एक युवक ड्रग्स का शिकार हो गया. बताया जा रहा है कि मृतक युवक आकाश पहले नशे का आदी था और उसके पिता होमगार्ड हैं. मृतक के पिता अशोक सैनी के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को कई बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था. अभी भी वह नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था. सुबह वह अपने एक दोस्त के साथ गया और उसने नशे का इंजेक्शन लगा लिया. आकाश की ओवरडोज से मौत हो गई और उसका दोस्त मौके से भाग गया. इससे मृतक के परिवार वालों ने अपने बच्चे की बॉडी सड़क पर रखकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मृतक आकाश 26 साल का था और एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होने के साथ-साथ ग्रेजुएट भी था, लेकिन उसे नशे की बुरी आदत लग गई. इसकी वजह से वह रोज ड्रग्स लेने लगा और कई बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया. वह देर रात नशा मुक्ति केंद्र से घर आया था, लेकिन सुबह होते ही वह अपने एक दोस्त के साथ नशा करने चला गया. उसने नशा का इंजेक्शन लगाया और उसकी मौत हो गई और उसका दोस्त वहां से भाग गया. अशोक सैनी के मुताबिक, 'अमृतसर थाने के इस्लामाबाद कोट खालसा इलाके में घर-घर ड्रग्स बिक ​​रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा है.