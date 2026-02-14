ETV Bharat / bharat

पंजाब: ड्रग्स ओवरडोज से युवक की मौत, परिजनों का सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

पंजाब में एक होमगार्ड के बेटे की कथित रूप से ड्रग्स के चलते मौत हो गई जिसके बाद लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा.

पंजाब के अमृतसर में कथित ड्रग्स से युवक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
अमृतसर: कोट खालसा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गुरु नानकपुरा इलाके में एक युवक ड्रग्स का शिकार हो गया. बताया जा रहा है कि मृतक युवक आकाश पहले नशे का आदी था और उसके पिता होमगार्ड हैं. मृतक के पिता अशोक सैनी के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को कई बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था.

अभी भी वह नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था. सुबह वह अपने एक दोस्त के साथ गया और उसने नशे का इंजेक्शन लगा लिया. आकाश की ओवरडोज से मौत हो गई और उसका दोस्त मौके से भाग गया. इससे मृतक के परिवार वालों ने अपने बच्चे की बॉडी सड़क पर रखकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

मृतक आकाश 26 साल का था और एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होने के साथ-साथ ग्रेजुएट भी था, लेकिन उसे नशे की बुरी आदत लग गई. इसकी वजह से वह रोज ड्रग्स लेने लगा और कई बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया.

वह देर रात नशा मुक्ति केंद्र से घर आया था, लेकिन सुबह होते ही वह अपने एक दोस्त के साथ नशा करने चला गया. उसने नशा का इंजेक्शन लगाया और उसकी मौत हो गई और उसका दोस्त वहां से भाग गया. अशोक सैनी के मुताबिक, 'अमृतसर थाने के इस्लामाबाद कोट खालसा इलाके में घर-घर ड्रग्स बिक ​​रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा है.

न ही पुलिस वाले इन ड्रग्स डीलरों को पकड़ते हैं. सरकार लाख दावे कर रही है कि ड्रग्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन घर-घर में खुलेआम ड्रग्स बिक ​​रहे हैं.' इस्लामाबाद थाने के पुलिस ऑफिसर हरसंदीप सिंह ने बताया कि गुरु नानक पुरा इलाके में आकाश नाम के एक युवक की मौत हो गई है.

हम मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं. परिवार वालों के बयान के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी. दूसरी तरफ खालरा थाने की पुलिस ने 4 आरोपियों को 1 किलो 23 ग्राम हेरोइन, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है.

सब-डिवीजन भिखीविंड के डीएसपी प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि 4 तस्कर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी तस्करों से हेरोइन मंगवाकर बेचते थे. अभी भी वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर दालवाला से आ रहे थे. नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी को एक मोटरसाइकिल आती दिखी, जब मोटरसाइकिल ड्राइवर को रुकने का इशारा किया गया तो वह घबरा गया और बाइक को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया. इसके बाद सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की निशानदेही पर हेरोइन बरामद की गई.

संपादक की पसंद

